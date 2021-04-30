.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

معاملة بالمثل.. روسيا تمنع دخول 8 مسؤولين أوروبيين

روسيا الاتحاد الأوروبي

معاملة بالمثل.. روسيا تمنع دخول 8 مسؤولين أوروبيين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت روسيا الجمعة فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين أوروبيين بينهم رئيس البرلمان الأوروبي، وذلك ردا على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس في توتر جديد بين موسكو والغرب.

روسيا ترد على روما بالمثل.. وتطرد دبلوماسياً إيطالياً العرب والعالم روسيا ترد على روما بالمثل.. وتطرد دبلوماسياً إيطالياً

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن "الاتحاد الاوروبي يواصل سياسته القائمة على قيود أحادية غير مشروعة تستهدف مواطنين ومنظمات روسية"، موضحة أنها منعت ثمانية مسؤولين أوروبيين من دخول الأراضي الروسية بينهم رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ماريا ساسولي ومدعي عام برلين يورغ راوباخ.

وأفاد البيان أن روسيا ترد بذلك خصوصا على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في 2 و22 آذار/مارس على مسؤولين روس كبار، في ما اعتبرته موسكو خطوة تهدف "إلى خوض تحد مفتوح لاستقلالية السياستين الداخلية والخارجية الروسية".

انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان

وفي الثاني من آذار/مارس، أعلن الإتحاد الاوروبي قراره بفرض قيود على أربعة مواطنين روس مسؤولين في رأيه عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان، ولاسيما توقيفات واعتقالات تعسفية، فضلا عن قمع واسع ومنهجي لحرية التجمع السلمي في روسيا.

وشملت هذه الاجراءات خصوصا حظر دخول أراضي الاتحاد الاوروبي وتجميد أصول هؤلاء المسؤولين، وبينهم رئيس لجنة التحقيق الروسية الكسندر باستريخين والمدعي العام إيغور كراسنوف.

وفي 22 آذار/مارس، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي فرض قيود على أفراد مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في دول مختلفة، خصوصا عبر تعذيب وقمع أفراد في مجتمع المثليين ومعارضين سياسيين في الشيشان، الجمهورية في القوقاز الروسي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أول ظهور لزوج يسرا في عمل فني.. والفنانة تغازله أول ظهور لزوج يسرا في عمل فني.. والفنانة تغازله
هل تذكرون هل تذكرون "الفتاة الكارثة"؟.. نسجت من لقبها أجمل نهاية
الأكثر قراءة
اكتشاف مذهل.. شاهد أول مومياء مصرية حامل اكتشاف مذهل.. شاهد أول مومياء مصرية حامل
لا تخطر على البال.. إليك أفضل وضعيات النوم على الإطلاق لا تخطر على البال.. إليك أفضل وضعيات النوم على الإطلاق
ماليزية تثير ضجة على tiktok.. ماليزية تثير ضجة على tiktok.. "مدرس يمزح عن الاغتصاب"
الكرملين: نؤيد نهج ولي العهد السعودي بالقضايا العالمية الكرملين: نؤيد نهج ولي العهد السعودي بالقضايا العالمية
أول ظهور لزوج يسرا في عمل فني.. والفنانة تغازله أول ظهور لزوج يسرا في عمل فني.. والفنانة تغازله
عقب إصابة ابنتهما.. نقل سمير غانم ودلال عبدالعزيز للمستشفى عقب إصابة ابنتهما.. نقل سمير غانم ودلال عبدالعزيز للمستشفى
قبل أن تذهب
الصحة العالمية تحذر من تدهور الوضع الوبائي
الصحة العالمية تحذر من تدهور الوضع الوبائي
اكتشف المزيد