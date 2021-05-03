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اصطدام قاربين بنهر في بنغلادش.. ومقتل 26 شخصاً

Divers carry a dead body after recovering from the capsized boat in Shitalakshya River, in Narayanganj on April 5, 2021.
انتشال جثث ضحايا حادثة غرق قارب سابق في بنغلادش في ابريل الماضي (أرشيفية)

اصطدام قاربين بنهر في بنغلادش.. ومقتل 26 شخصاً

إنقاذ 5 أشخاص إثر اصطدام قارب يقلّ 30 شخصاً على الأقل وآخر في نهر بادما قرب مدينة شيبشار

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العربية.نت - وكالات

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لقي 26 شخصاً حتفهم صباح اليوم الاثنين في حادث اصطدام بين قاربين في نهر وسط بنغلادش، وفق ما أعلنت الشرطة.

وقال قائد الشرطة المحلية ميراز حسين بعد اصطدام قارب يقلّ 30 شخصاً على الأقل وآخر في نهر بادما قرب مدينة شيبشار: "لقد أنقذنا خمسة أشخاص وانتشلنا 26 جثة".

بناء جسر يربط ضفتي نهر بادما في ديسمبر الماضي
بناء جسر يربط ضفتي نهر بادما في ديسمبر الماضي

ويواصل رجال الإطفاء والسكان عمليات البحث، في وقت لا يزال هناك أشخاص آخرون مفقودين، بحسب شرطي آخر.

وغالباً ما تسجل حوادث بين السفن في بنغلادش الواقعة على دلتا وتعبرها مئات الأنهر. ويعتمد ملايين الأشخاص على القوارب في تنقلاتهم لا سيما في المناطق الساحلية، إلا أن هذه السفن غالباً ما تكون متداعية وتحمل أكثر من قدرتها الاستيعابية.

البحث عن ناجين في غرق قارب سابق في نهر بادما في 2014 (أرشيفية)
البحث عن ناجين في غرق قارب سابق في نهر بادما في 2014 (أرشيفية)
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وتبحر في هذه الأنهر مراكب شراعية محملة بالرمال، وقد يكون من الصعب رؤيتها في المياه الهائجة، خصوصاً عندما يكون الضوء خافتاً.

ومطلع أبريل الماضي، قضى 30 شخصاً عندما اصطدمت عبارة مكتظة تقل حوالي 50 راكباً وقادمة من نارايانغانغ في وسط البلاد، بسفينة شحن.

وفي يونيو الماضي، غرقت عبّارة في دكا بعد أن صدمتها عبارة أخرى في مؤخرتها. ولقي 32 شخصاً على الأقل مصرعهم في الحادث.

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