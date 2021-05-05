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مباحثات أممية أوروبية لمراقبة وقف النار في ليبيا

مرتزقة سوريون في ليبيا
مرتزقة سوريون في ليبيا
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مباحثات أممية أوروبية لمراقبة وقف النار في ليبيا

دبلوماسي أوروبي: أسطول "إيريني" يسجل استمرار انتهاك حظر توريد السلاح لليبيا

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دبي - العربية.نت

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قال دبلوماسي أوروبي، اليوم الأربعاء: في تصريح للعربية إن الأمم المتحدة تبحث مع دول أوروبية إمكانية المشاركة في مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.

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وأضاف أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتزويد المراقبين في ليبيا بالخبرات وصور الأقمار الاصطناعية، موضحا أن أسطول "إيريني" يسجل استمرار انتهاك حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

ومن المقرر أن يبحث وزراء الدفاع الأوروبيون غدا الخميس في بروكسل، ملف المرتزقة، واستئناف تدريب خفر السواحل الليبي. وفق دبلوماسي أوروبي.

كما أضاف أن الوزراء الأوروبيين سيبحثون كذلك تعطيل تركيا التعاون بين عملية "إيريني" وأسطول الناتو في المتوسط، إضافة إلى تقوية آليات التدخل العسكري الأوروبية، مشيراً إلى أن ملف أفغانستان سيكون على الطاولة كذلك.

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

"تنفيذ مخرجات برلين"

كانت وزيرة الخارجية في الحكومة الليبية نجلاء المنقوش دعت الاثنين، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها التركي مولود تشاوش أوغلو، أنقرة إلى اتخاذ خطوات لتنفيذ مخرجات برلين حول ليبيا وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتعاون معاً في إنهاء تواجد كافة القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد حفاظا على سيادتها.

كذلك، حض رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، جميع المرتزقة والعسكريين الأجانب على الخروج سريعاً من ليبيا، خلال زيارة رسمية قام بها الأحد.

مليشيات بطرابلس
مليشيات بطرابلس

أصعب العقد

يذكر أن ملف المرتزقة فضلاً عن مسألة توحيد القوى الأمنية يشكل إحدى أصعب العقد في وجه السلطة الجديدة في ليبيا.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر من العام الماضي بين الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة نص على ضرورة انسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة بحلول يناير 2021، إلا أن هذا التاريخ انقضى دون التوصل لأي حل.

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