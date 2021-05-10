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اشتباكات مستمرة.. قذائف من غزة واعتقال فلسطينيين بالقدس

اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في حي الشيخ جرا
من الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في حي الشيخ جراح (فرانس برس)

اشتباكات مستمرة.. قذائف من غزة واعتقال فلسطينيين بالقدس

الشرطة الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر لاستعراض يوم القدس السنوي الاثنين

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دبي - العربية.نت

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بينما تستمر المواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مدينة القدس، أعلن الأخير إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة نحو مستوطنات اعترض إحداهما.

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وأوضح في بيان، الأحد، أن قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من قطاع غزة على جنوبي إسرائيل، ما أدى إلى انطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات محيط القطاع وفي مدينة عسقلان.

جاء ذلك في وقت أفاد فيه الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع 7 إصابات خلال مواجهات وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن الإسرائيلية في الشيخ جراح وباب العامود، اعتقلت إثرها إسرائيل 20 فلسطينياً.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت اشتباكات متواصلة بين قوات الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين على خلفية اقتحام الأولى باحات المسجد الأقصى، ومحاولة منع المصلين من أداء صلواتهم بينما كان المسلمون يحتفلون بليلة القدر.

مناوشات ورمي حجارة

وقبل فجر الأحد، تجددت مناوشات آلاف الفلسطينيين مع رجال الشرطة عند بوابات الأقصى بالبلدة القديمة، كما أظهرت تسجيلات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي فلسطينيين يرشقون زجاجات المياه والحجارة على الضباط الذين أطلقوا قنابل.

من مواجهات في القدس (فرانس برس)
من مواجهات في القدس (فرانس برس)

الجدير ذكره أن الشرطة الإسرائيلية كانت أعطت الأحد، الضوء الأخضر لاستعراض يوم القدس السنوي، وهو عرض للتلويح بالأعلام للمطالبات الإسرائيلية باحتلال جميع أجزاء القدس.

ومن المقرر أن يمر عرض الاثنين عبر البلدة القديمة في القدس، وهي جزء من القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها في حرب عام 1967.

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