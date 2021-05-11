.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"الجهاد الإسلامي" تعلن مقتل اثنين من قيادييها بغارات إسرائيلية على غزة

الجهاد الإسلامي - أرشيفية

"الجهاد الإسلامي" تعلن مقتل اثنين من قيادييها بغارات إسرائيلية على غزة

فرانس برس: الغارات الإسرائيلية على غزة قتلت القيادي في حركة حماس محمد عبد الله فياض

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قتل قياديان ميدانيان في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غارة إسرائيلية الثلاثاء، استهدفت شقة في برج سكني غرب مدينة غزة.

وقال مصدر في حركة الجهاد لوكالة فرانس برس "استشهد قياديان ميدانيان وأصيب قيادي ثالث في سرايا القدس في غارة عدوانية استهدفتهم في شقة غرب غزة".

وأوضح مصدر طبي أنه "وصل إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة قتيلان وثمانية مصابين أخرن بينهم امرأة وطفلاها"، مشيرا إلى أن أحد المصابين حالته "حرجة".

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث انتهاكات إسرائيل بالقدس العرب والعالم اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث انتهاكات إسرائيل بالقدس

من جانبها قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس في بيان مقتضب إن غارة إسرائيلية استهدفت هدفا كان يتواجد فيه عناصرها في إطار رفع الجهوزية والاستعداد (في اشارة ضمنية لاستهداف نفق) ويوجد لديها قتلى ومفقودون" دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس فإن حصيلة القتلى حتى ظهر الثلاثاء بلغت "25 شهيدا من بينهم 9 أطفال وامرأة و125 إصابة بجراح مختلفة".

والاثنين، أفادت وكالة فرانس برس بأن الغارات الإسرائيلية على غزة، قتلت القيادي في حركة حماس محمد عبد الله فياض.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن 7 صواريخ أطلقت من قطاع غزة وسقطت في القدس وحولها، في المقابل، شنت إسرائيل غارات وقصفا مدفعيا على أهداف في القطاع، وأوقعت 9 قتلى، بحسب ما أعلنه مسؤولو الصحة.

كما أعلن إخلاء الكنيست الإسرائيلي، وتعليق مناورات عسكرية مجدولة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ما أنسب طرق طهي البطاطا؟ العلم يحسم الجدل ما أنسب طرق طهي البطاطا؟ العلم يحسم الجدل
سمية الخشاب للعربية.نت: لم أتوقع هذا النجاح لمسلسل سمية الخشاب للعربية.نت: لم أتوقع هذا النجاح لمسلسل "موسى".. وهذه قصة أغنية أحمد سعد
الأكثر قراءة
أسعار البنزين الجديدة في السعودية خلال شهر مايو أسعار البنزين الجديدة في السعودية خلال شهر مايو
مكيف محمول يبرد الغرفة في 10 دقائق.. وهذا سعره مكيف محمول يبرد الغرفة في 10 دقائق.. وهذا سعره
"إهدار المال العام".. تهمة أخرى تلاحق محمد رمضان
زوج بلقيس يخرج عن صمته.. ماذا قال عن قضية الخلع؟ زوج بلقيس يخرج عن صمته.. ماذا قال عن قضية الخلع؟
زارت أمها.. فيديو لمصري يرمي ابنته من الشرفة زارت أمها.. فيديو لمصري يرمي ابنته من الشرفة
الأمير محمد بن سلمان يستقبل أمير قطر في جدة الأمير محمد بن سلمان يستقبل أمير قطر في جدة
قبل أن تذهب
"يجيب الله مطر" مسلسل كويتي يقدم حلولا للقضايا الاجتماعية في إطار كوميديا
"يجيب الله مطر" مسلسل كويتي يقدم حلولا للقضايا الاجتماعية في إطار كوميديا
اكتشف المزيد