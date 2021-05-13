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بريطانيا لحماس وإسرائيل: ابتعدوا عن حافة الهاوية

Smoke rises after an Israeli air strike in Gaza City near Barcelona Park and multiple government places, one of the biggest air strikes on the Gaza Strip, early on May 12, 2021. (File photo: AFP)
قصف إسرائيلي على قطاع غزة (رويترز)

بريطانيا لحماس وإسرائيل: ابتعدوا عن حافة الهاوية

وزير بريطاني: مستوى الهجوم الصاروخي على إسرائيل غير مسبوق

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العربية.نت - وكالات

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بعد يوم من دعوات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الفلسطينيين والإسرائيليين إلى "ضبط النفس"، دعا جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم الخميس، إسرائيل وحماس والفلسطينيين إلى التراجع عن حافة الهاوية.

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ووصف الوزير البريطاني التصعيد الحالي بأنه مروع، مطالباً حماس بوقف الهجمات الصاروخية على إسرائيل.

كما أكد لمحطة سكاي نيوز البريطانية، أن من المهم أن يتراجع الجانبان خطوة للوراء، وتابع قائلا "نشهد مستوى غير مسبوق من الهجمات الصاروخية على إسرائيل".

تل أبيب بعد تعرضها لرشقة صواريخ من غزة (رويترز)
تل أبيب بعد تعرضها لرشقة صواريخ من غزة (رويترز)

صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل

أتى ذلك، بعد أن دوّت صفّارات الإنذار، فجر اليوم في شمال إسرائيل، للمرة الأولى منذ بداية التصعيد العسكري المستمر مع حركة حماس، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وكانت الصواريخ التي أطلقتها حماس من قطاع غزّة في وقتٍ سابق قد استدعت إطلاق صفّارات الإنذار في جنوب إسرائيل ووسطها، لكن ليس في شمالها. وقال مراسل "العربية" إن "صفارات الإنذار تدوي لأول مرة في محيط مدينة حيفا شمال إسرائيل".

غزة بعد القصف (رويترز)
غزة بعد القصف (رويترز)

1500 صاروخ أطلقت من غزة

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كان أعلن فجر اليوم أن نحو 1500 صاروخ أطلِق من قطاع غزة على مختلف المدن الإسرائيلية منذ بدء التصعيد العسكري بين حماس وإسرائيل، مساء الاثنين.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، قال إن مجموعات مسلحة أطلقت حوالي ألف صاروخ من غزة على إسرائيل، لكن فجر الخميس زاد الجيش هذا العدد إلى حوالي 1500 صاروخ.

وقُتل حتى الآن 7 أشخاص في إسرائيل جرّاء التصعيد العسكري، فيما قتل 83 شخصا في غزة، بينهم 17 طفلا.

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