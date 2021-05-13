بريطانيا لحماس وإسرائيل: ابتعدوا عن حافة الهاوية

بعد يوم من دعوات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الفلسطينيين والإسرائيليين إلى "ضبط النفس"، دعا جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم الخميس، إسرائيل وحماس والفلسطينيين إلى التراجع عن حافة الهاوية.

ووصف الوزير البريطاني التصعيد الحالي بأنه مروع، مطالباً حماس بوقف الهجمات الصاروخية على إسرائيل.

كما أكد لمحطة سكاي نيوز البريطانية، أن من المهم أن يتراجع الجانبان خطوة للوراء، وتابع قائلا "نشهد مستوى غير مسبوق من الهجمات الصاروخية على إسرائيل".

صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل

أتى ذلك، بعد أن دوّت صفّارات الإنذار، فجر اليوم في شمال إسرائيل، للمرة الأولى منذ بداية التصعيد العسكري المستمر مع حركة حماس، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وكانت الصواريخ التي أطلقتها حماس من قطاع غزّة في وقتٍ سابق قد استدعت إطلاق صفّارات الإنذار في جنوب إسرائيل ووسطها، لكن ليس في شمالها. وقال مراسل "العربية" إن "صفارات الإنذار تدوي لأول مرة في محيط مدينة حيفا شمال إسرائيل".

1500 صاروخ أطلقت من غزة

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كان أعلن فجر اليوم أن نحو 1500 صاروخ أطلِق من قطاع غزة على مختلف المدن الإسرائيلية منذ بدء التصعيد العسكري بين حماس وإسرائيل، مساء الاثنين.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، قال إن مجموعات مسلحة أطلقت حوالي ألف صاروخ من غزة على إسرائيل، لكن فجر الخميس زاد الجيش هذا العدد إلى حوالي 1500 صاروخ.

وقُتل حتى الآن 7 أشخاص في إسرائيل جرّاء التصعيد العسكري، فيما قتل 83 شخصا في غزة، بينهم 17 طفلا.