فلسطينيون يهاجمون سكة الحديد في اللد.. والقطارات تتوقف

على وقع تصاعد العنف بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، هاجم مجموعة من الفلسطينيين، خط سير السكة الحديد في مدينة اللد، وتوقفت القطارات المتوجهة إلى تل أبيب.

وأصدرت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أمرا بتعليق حركة القطارات بين مدينتي تل أبيب واللد، على خلفية مصادمات بين فلسطينيين ومستوطنين.

كما أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، منع الدخول لمدينة اللد اعتبارا من الـ 5 مساء وحظر تجوال فيها من الـ 8 مساء.

هذا وتلقت اللد، الواقعة على ضواحي تل أبيب، عددا من الصواريخ التي تم إطلاقها من قطاع غزة.

وفي الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حالة الطوارئ فيها. ونشرت الشرطة تعزيزات من أفرادها، في محاولة لدرء المزيد من أعمال العنف.

وتقع مدينة اللد على بعد 15 كم جنوب شرقي تل أبيب، ويبلغ عدد سكانها نحو 77 ألف نسمة، حسب إحصاء أجري عام 2019.

وتعتبر اللد مدينة صغيرة، حيث لا تتجاوز مساحتها نحو 13 كم مربع. وتشتهر بمطار بن غوريون الدولي، الذي يعد أحد أكبر مطارات إسرائيل.