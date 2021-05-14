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بعد لبنان.. صواريخ على إسرائيل والمصدر: سوريا

الحدود الإسرائيلية السورية
من الحدود الإسرائيلية السورية (فرانس برس)

بعد لبنان.. صواريخ على إسرائيل والمصدر: سوريا

3 صورايخ كانت أطلقت من جنوب لبنان صوب الجليل الأعلى في إسرائيل قبل ساعات

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دبي - العربية.نت

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لم تمض 24 ساعة على تأكيد الجيش الإسرائيلي مساء الخميس بأن صواريخ سقطت على إسرائيل مصدرها بلدة القليلة جنوب لبنان، حتى عاد الآن وأكد سقوط 3 صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه إسرائيل وسقطت في منطقة مفتوحة.

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فقد كشف المتحدث باسمه، أفيخاي أدرعي، اليوم في بيان، أنه تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من داخل سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف أن إحداها سقط داخل الأراضي السورية بينما أسقط الصاروخان الآخران في مناطق مفتوحة داخل إسرائيل.

وأشار إلى أنه أسقط صاروخين من أصل ثلاثة أطلقوا من سوريا تجاه الأراضي الإسرائيلية.

جاء ذلك بعد يوم تماما من إعلان الجيش، عن أن 3 صورايخ أطلقت من جنوب لبنان صوب الجليل الأعلى في إسرائيل، سقطت في مستوطنة شلومي بالجليل.

كما تابع أمس أن الصواريخ المطلقة من نوع غراد، وأطلقت من جنوب لبنان دون أن تتسبب بإصابات.

"فصائل فلسطينية" وراء 3 صواريخ

ولفت حينها إلى أن قواته تحققت من الموضوع، وكشف أدرعي، عبر تويتر، أنه تم رصد إطلاق 3 صواريخ من داخل لبنان باتجاه البحر قبالة شواطئ الجليل، مضيفا أنه "لم يتم تفعيل الإنذار وفقا للسياسة المتبعة".

فيما أفادت مصادر إسرائيلية أمس بأنه لن يتم الرد على إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان.

يوم خامس من العنف

الجدير ذكره أنه ومع دخول العنف يومه الخامس، بين غزة وإسرائيل، وارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 122 قتيلاً و900 جريح، أكد مراسل العربية/ الحدث الجمعة أن تل أبيب أرسلت مزيداً من التعزيزات العسكرية للشريط الحدودي مع القطاع، لتضاف إلى الحشود الكبيرة المتواجدة هناك أصلاً.

إلا أنه شدد على عدم وجود مؤشرات تدل على عملية برية وشيكة، على الرغم من استدعاء الجيش الإسرائيلي لآلاف الجنود إلى المنطقة.

كما أشار إلى تجدد القصف الجوي الإسرائيلي على مواقع في خان يونس جنوبي القطاع، واستهداف مقرات للشرطة البحرية قرب ميناء غزة، فضلا عن قصف لمبنى بنك الإنتاج غرب المدينة.

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