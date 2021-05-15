أميركا تضغط على إسرائيل لهدنة في أسرع وقت

في حين أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي استعداد تل أبيب لعدة أيام من القتال على جبهة قطاع غزة، أعرب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن لنظيره الإسرائيلي بيني غانتس عن قلقه من استهداف المدنيين.

فقد أجرى الطرفان اتصالاً هاتفياً، السبت، أعرب فيه الوزير الأميركي عن أمل الولايات المتحدة بإسرائيل إنهاء العملية العسكرية في أسرع وقت.

جاء ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الضحايا في غزة إلى 145 قتيلاً، إضافة إلى 1100 جريح.

كما أفادت مصادر إسرائيلية، بأن وزراء طالبوا حكومة نتنياهو بوقف العمليات مع قرب انتهاء الأهداف في القطاع المحاصر.

كذلك كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن مبعوث أميركا هادي عمرو، سوف يلتقي غدا مسؤولين إسرائيلين لحضهم على وقف النار، مؤكداً أن وزير الدفاع الأميركي ضغط في كلامه مع نظيره الإسرائيلي للوصول إلى هدنة فورية.

وكان غانتس، قد اعتبر أن حماس دفعت ثمناً باهظاً خلال الأيام الماضية، مضيفاً أن لدى إسرائيل مزيداً من الخطط الهجومية في جعبتها، في إشارة إلى تصعيد مكثف ربما للضربات خلال الساعات المقبلة.

يوم سادس من الحملة

على الصعيد الميداني، دخلت الحملة الأمنية على قطاع غزة يومها السادس، حيث دفعت إسرائيل، السبت، بمزيد من الآليات العسكرية الحربية نحو الحدود مع القطاع، مع تجدد القصف العنيف والغارات الجوية.

واستهدف القصف الإسرائيلي القطاع بضربات جوية عنيفة، كما أطلقت قصفاً من البحر، وسط تحذير من انقطاع خدمة الكهرباء بشكل كامل عن المدينة في الساعات المقبلة.

وأعلن الجيش الاسرائيلي أنه أطلق ٢٧٨ صاروخا من قطاع غزة على إسرائيل، خلال الـ ٢٤ ساعة الأخيرة.

تصعيد مستمر

يذكر أن التصعيد العنيف بين إسرائيل وحركة حماس مستمر منذ الاثنين.

في المقابل، أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة أكثر من 2300 صاروخ بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي، ما أسفر عن 9 قتلى بينهم طفل وجندي وأكثر من 560 جريحاً.

كما ضربت قذائف هاون مدفعية إسرائيلية على حدود غزة.

دعوات للتهدئة

إلى ذلك، ارتفعت المطالبات والضغوط الدولية من أجل الدفع نحو وقف لإطلاق النار.

ففي سياق مساعي الدفع نحو التهدئة، وصل الجمعة مبعوث الإدارة الأميركية، هادي عمرو، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون إسرائيل والفلسطينيين للمنطقة قبل جلسة يعقدها مجلس الأمن الدولي غدا لمناقشة الوضع.

وقالت السفارة الأميركية في إسرائيل إن هدف زيارته هو تعزيز الحاجة للعمل لتحقيق تهدئة قابلة للاستمرار.

إلى ذلك، تقود مصر جهودا إقليمية لتأمين وقف إطلاق النار، بعد أن وصل وفد أمني إلى تل أبيب الخميس.

وقد أوضح مسؤول فلسطيني لوكالة رويترز أن المحادثات اتخذت طريقا حقيقيا وجادا، الجمعة.

كما أضاف أن الوسطاء من مصر والأمم المتحدة يكثفون اتصالاتهم مع جميع الأطراف في محاولة لإعادة الهدوء لكن لم يتم التوصل بعد لاتفاق.