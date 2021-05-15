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يضم مكاتب إعلامية.. إسرائيل تدمر ثاني أكبر برج في غزة

برج الجلاء

يضم مكاتب إعلامية.. إسرائيل تدمر ثاني أكبر برج في غزة

القوات الإسرائيلية كانت أمهلت سكان برج الجلاء ساعة لإخلائه قبل قصفه

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

قصفت إسرائيل اليوم السبت، برج الجلاء في غزة، الذي يضم مكاتب وكالة أسوشيتد برس ووسائل إعلام أخرى، بـ4 صواريخ، ودمرته بالكامل.

وكانت القوات الإسرائيلية قد أمهلت في وقت سابق اليوم سكان برج الجلاء، وهو ثاني أكبر برج في غزة، ساعة لإخلائه قبل تدميره.

من جهته قال مالك البرج إنه تلقى مكالمة من الجيش الإسرائيلي بأن المبنى، الذي يضم أيضاً عدداً من الشقق والمكاتب الأخرى، سيستهدف.

كما أضاف جواد مهدي أنه طُلب منه الذهاب إلى المبنى للتأكد من إجلاء جميع السكان، وقيل له إن لديه ساعة للتأكد من مغادرة الجميع للمبنى. وفر موظفو وكالة أسوشيتد برس وسكان المبنى في حالة من الذعر بعد إخبارهم بالتحذير.

ووفق أسوشيتد برس، لم يكن هناك تفسير فوري لسبب استهداف المبنى.

قتال منذ 6 أيام

يذكر أن إسرائيل بدأت قصف غزة، الاثنين، رداً على إطلاق صواريخ على القدس من قبل حركة حماس ومجموعات فلسطينية مسلحة أخرى في القطاع.

كما ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين في الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة منذ الاثنين إلى 139 قتيلاً، بينهم 39 طفلاً، و950 جريحاً حسب مسعفين فلسطينيين.

من القصف الإسرائيلي على غزة 15 مايو 2021 (فرانس برس)
من القصف الإسرائيلي على غزة 15 مايو 2021 (فرانس برس)

إلى ذلك قال الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق أكثر من ألفي صاروخ على إسرائيل منذ الاثنين، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص، بينهم طفل وجندي، وإصابة أكثر من 560 آخرين بجروح.

يشار إلى أنه لا مؤشر حتى الآن على نهاية وشيكة للقتال المستمر منذ 6 أيام مع ارتفاع عدد القتلى في أسوأ تصعيد منذ سنوات.

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