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لليوم الثاني.. تجدد التظاهرات في الضفة تزامنا مع النكبة

الضفة الغربية - فرانس برس
من الضفة الغربية (أرشيفية - فرانس برس)

لليوم الثاني.. تجدد التظاهرات في الضفة تزامنا مع النكبة

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

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لليوم الثاني على التوالي تجددت التظاهرات، اليوم السبت، في الضفة الغربية الثاني تزامناً مع ذكرى النكبة. وأفاد مراسل العربية/الحدث أن محتجين خرجوا في مناطق برام الله تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة منذ أيام، وإحياء لذكرى النكبة.

فيما دعت القوى الوطنية في محافظة رام الله والبيرة إلى الانخراط الواسع في الأنشطة، والفعاليات في جميع الأراضي الفلسطينية على أبواب المدن، ومداخلها، وفي والمخيمات، مشددة على أهمية المشاركة الشعبية بأعلى مستوياتها في الاحتجاجات.

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وكانت مواجهات اندلعت أمس بين فلسطينيين تداعوا للاحتجاج على العنف المستمر منذ أيام، وقوات إسرائيلية في مناطق متعددة بالضفة.

مقتل 10

كما عمدت القوات الإسرائيلية إلى إطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في الخليل وجنين ونابلس وغيرها.

وأدت تلك الاشتباكات، إلى مقتل 10 برصاص جيش الاحتلال، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مضيفة أن أكثر من 100 شخص أصيبوا أيضاً خلال مواجهات أمس.

من الضفة (فرانس برس)
من الضفة (فرانس برس)

أتى ذلك، بعد أن دعت حركة فتح إلى خروج مسيرات في كافة المدن الفلسطينية، نحو نقاط التماس مع إسرائيل.

كما دعت في بيان إلى الحفاظ على الوحدة الداخلية الفلسطينية التي تحققت في تفاهمات القاهرة، وجسدتها معركة الدفاع عن القدس.

بالتزامن تواصل القصف الإسرائيلي العنيف اليوم على قطاع غزة، ما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 139، بينهم 39 طفلا، و1050 جريحا، أكثر من 40 منهم في حالة حرجة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

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