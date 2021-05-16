.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ألمانيا تدعو لوقف العنف واستئناف محادثات السلام

German Foreign Minister Heiko Maas speaks with the media as he arrives for an EU foreign ministers meeting at the European Council building in Brussels, Belgium May 10, 2021. Olivier Matthys/Pool via REUTERS
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
الشرق الأوسط

ألمانيا تدعو لوقف العنف واستئناف محادثات السلام

وزير الخارجية هايكو ماس شدد على ضرورة البدء بـ"وقف الهجمات الصاروخية" واصفاً الوضع بـ"المتفجر للغاية"

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – وكالات

نشر في: آخر تحديث:

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الأحد، إلى وقف العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين واستئناف المحادثات بين الجانبين.

وقال ماس على "تويتر": "من الضروري الآن أولاً وقف الهجمات الصاروخية، ثانياً إنهاء العنف، وثالثاً العودة إلى عقد محادثات بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس حل الدولتين"، واصفاً الوضع بأنه "متفجّر للغاية".

دبابة اسرائيلية على الحدود مع غزة
دبابة اسرائيلية على الحدود مع غزة

يأتي هذا بينما أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، أن وزراء خارجية دول التكتل سيجرون الثلاثاء محادثات طارئة عبر الفيديو بشأن تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكتب بوريل على "تويتر": "في ضوء التصعيد القائم بين إسرائيل وفلسطين وعدد الضحايا المدنيين غير المقبول، سأعقد مؤتمراً استثنائياً عبر الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء. سننسق وسنناقش الطريقة الأمثل التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يساهم من خلالها في وضع حد للعنف الحالي".

إنقاذ رجل أصيب بغارة إسرائيلية على غزة
إنقاذ رجل أصيب بغارة إسرائيلية على غزة
السعودية تدعو إلى وقف فوري للتصعيد الإسرائيلي السعودية السعودية تدعو إلى وقف فوري للتصعيد الإسرائيلي

وأفاد الاتحاد الأوروبي أن بوريل يبذل جهودا دبلوماسية "مكثّفة" للمساعدة على خفض التصعيد، أجرى في سياقها محادثات مع قادة إسرائيليين وفلسطينيين وكبار الدبلوماسيين من الدول المجاورة.

وجاء في بيان لأجهزة الدبلوماسية الأوروبية السبت أن "أولوية الاتحاد الأوروبي ورسالته في هذا السياق واضحة: يجب أن ينتهي العنف الآن".

وغالبا ما تواجه دول التكتل الـ27 صعوبات في توحيد مواقفها من النزاع إذ تدعم دول بينها ألمانيا والنمسا وسلوفينيا بشدة "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، بينما تحضّ دول أخرى إسرائيل على ضبط النفس بدرجة أكبر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هذا مصير كل رؤساء إيران.. بين اللجوء والعزلة وولاية الفقيه هذا مصير كل رؤساء إيران.. بين اللجوء والعزلة وولاية الفقيه
العائلة تتدخل في أزمة مها أحمد وأبطال العائلة تتدخل في أزمة مها أحمد وأبطال "نسل الأغراب"
الأكثر قراءة
"نسل الأغراب" يطيح بمخرجه محمد سامي.. والسبب زوجته!
فيديو لاعتقال 2 من 3 برازيليين تكاتفوا على مصري وقتلوه فيديو لاعتقال 2 من 3 برازيليين تكاتفوا على مصري وقتلوه
بعد 16 شهراً من التوقف.. هذه وجهة سفر السعوديين الأولى بعد 16 شهراً من التوقف.. هذه وجهة سفر السعوديين الأولى
بعد الصيني الذي أرعب العالم.. صاروخ أميركي يضل طريقه! بعد الصيني الذي أرعب العالم.. صاروخ أميركي يضل طريقه!
واتساب نفّذت تهديدها.. قيّدت الخدمة لمن رفض التحديث واتساب نفّذت تهديدها.. قيّدت الخدمة لمن رفض التحديث
بعد أزمة مسلسل بعد أزمة مسلسل "نسل الأغراب".. فنانة مصرية تشمت بنجومه
قبل أن تذهب
محطات التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين
محطات التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين
اكتشف المزيد