ألمانيا تدعو لوقف العنف واستئناف محادثات السلام

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الأحد، إلى وقف العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين واستئناف المحادثات بين الجانبين.

وقال ماس على "تويتر": "من الضروري الآن أولاً وقف الهجمات الصاروخية، ثانياً إنهاء العنف، وثالثاً العودة إلى عقد محادثات بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس حل الدولتين"، واصفاً الوضع بأنه "متفجّر للغاية".

يأتي هذا بينما أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، أن وزراء خارجية دول التكتل سيجرون الثلاثاء محادثات طارئة عبر الفيديو بشأن تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكتب بوريل على "تويتر": "في ضوء التصعيد القائم بين إسرائيل وفلسطين وعدد الضحايا المدنيين غير المقبول، سأعقد مؤتمراً استثنائياً عبر الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء. سننسق وسنناقش الطريقة الأمثل التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يساهم من خلالها في وضع حد للعنف الحالي".

وأفاد الاتحاد الأوروبي أن بوريل يبذل جهودا دبلوماسية "مكثّفة" للمساعدة على خفض التصعيد، أجرى في سياقها محادثات مع قادة إسرائيليين وفلسطينيين وكبار الدبلوماسيين من الدول المجاورة.

وجاء في بيان لأجهزة الدبلوماسية الأوروبية السبت أن "أولوية الاتحاد الأوروبي ورسالته في هذا السياق واضحة: يجب أن ينتهي العنف الآن".

وغالبا ما تواجه دول التكتل الـ27 صعوبات في توحيد مواقفها من النزاع إذ تدعم دول بينها ألمانيا والنمسا وسلوفينيا بشدة "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، بينما تحضّ دول أخرى إسرائيل على ضبط النفس بدرجة أكبر.