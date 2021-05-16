شاهد.. صواريخ إسرائيل تدفن الفلسطينيين أحياء تحت أنقاض منازلهم

رصدت مشاهد فيديو دامية، الاثنين، عمليات انتشال الجثث والمصابين من أسفل أنقاض مبان سكنية منهارة في غزة بفعل القصف الصاروخي الإسرائيلي الوحشي على المناطق المدنية في غزة.

وشاركت في عمليات انتشال الجثث والمصابين فرق الدفاع المدني بجانب حشود من المواطنين الذين هرعوا للمساعدة والإنقاذ.

هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 181 قتيلاً، منهم 33 ضحية سقطوا، اليوم الاثنين فقطـ بينهم 52 طفلاً و31 سيدة، فيما أصيب 1225 شخصاً بجروح مختلفة، وذلك وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد.

وقال صحافي من غزة لـ"العربية" إن إسرائيل قصفت شارع الوحدة في قطاع غزة ما أدى إلى قطع الطريق نحو المستشفى، مضيفاً أن عائلة كاملة تحت الأنقاض في شارع الوحدة، فيما تم انتشال جثث 3 أطفال من تحت الأنقاض.

كما أفاد مراسل "العربية" بارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقوات الاحتلال إلى 21 قتيلاً برصاص القوات الإسرائيلية والمستوطنين الذين استخدموا الرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين الفلسطينيين.

يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق المقاومة الفلسطينية لأكثر من 3 آلاف صاروخ من قطاع غزة منذ الاثنين الماضي مشيراً إلى أن إسرائيل تواجه أعلى وتيرة لإطلاق الصواريخ على الإطلاق.