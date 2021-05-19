.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الأردن يحبط عملية تهريب مخدرات على حدود سوريا.. ومقتل 3

الجيش الأردني
قوات من الجيش الأردني (فرانس برس)

الأردن يحبط عملية تهريب مخدرات على حدود سوريا.. ومقتل 3

الجيش شدد على التعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أحبطت قوات الجيش الأردنية، الأربعاء، مخططاً لعملية تهريب أسلحة ومخدرات.

معلومات عن تورط وهبة في العمل مع شركاء مطلوبين بالاتجار بالمخدرات العرب والعالم معلومات عن تورط وهبة في العمل مع شركاء مطلوبين بالاتجار بالمخدرات

فقد أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، الأربعاء، على إحدى واجهاتها، محاولة تهريب أسلحة وكمية كبيرة من المخدرات من خلال تسلل 11 شخصاً من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية في محاولة تعد الأكبر منذ شهور.

مقتل 3

كما أضاف أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين وإلقاء القبض عليهم، وتراجع 6 أشخاص إلى داخل العمق السوري.

وبين المصدر أنه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الأسلحة، و(1,307,665) حبة كبتاغون و(2100) حبة لاريكا، وتحويلها إلى الجهات المختصة، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات.

الجيش يتوعد

إلى ذلك، ذكر أن القوات المسلحة أحبطت منذ بدء العام الجاري العديد من محاولات التسلل والتهريب على مختلف واجهاتها الحدودية، من خلال توظيفها لكافة العناصر البشرية والتكنولوجية المتطورة والقادرة على ضبط الحدود والسيطرة عليها، مؤكداً أن القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني، وفق البيان.

من المضبوطات
من المضبوطات

كما نقلت المعلومات مقتل 3 أشخاص أثناء إحباط الجيش العملية التي تتضمن تهريب كميات كبيرة من أسلحة ومخدرات على الحدود السورية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
حالتهما صعبة.. دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها حالتهما صعبة.. دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها
ابكِ.. فللدموع فوائد لا تخطر على البال! ابكِ.. فللدموع فوائد لا تخطر على البال!
الأكثر قراءة
اعترافات صادمة بقضية المذيعة المصرية قاتلة زوج أختها اعترافات صادمة بقضية المذيعة المصرية قاتلة زوج أختها
بعد إصابته بالسرطان.. وفاة مخرج بعد إصابته بالسرطان.. وفاة مخرج "طاش ما طاش"
"في مرحلة الخطر".. جديد الحالة الصحية لسمير غانم
بعد طردها.. رسالة ابنة عمرو دياب لمدرستها في لندن! بعد طردها.. رسالة ابنة عمرو دياب لمدرستها في لندن!
 بعد إساءته للسعودية والخليج.. وزير خارجية لبنان يتنحى  بعد إساءته للسعودية والخليج.. وزير خارجية لبنان يتنحى
السعودية: اللقاح شرط دخول المنشآت التجارية والترفيهية بداية أغسطس السعودية: اللقاح شرط دخول المنشآت التجارية والترفيهية بداية أغسطس
قبل أن تذهب
رغم الحروب خلال 20 عامًا.. كيف تطور السجاد الأفغاني؟
رغم الحروب خلال 20 عامًا.. كيف تطور السجاد الأفغاني؟
اكتشف المزيد