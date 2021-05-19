حماس تبحث عن مخرج من أزمة غزة.. مصدر مطلع يكشف

مع مواصلة الضربات الإسرائيلية العنيفة منذ أكثر من أسبوع على قطاع غزة، كشف مصدر أميركي مطلع أن حركة حماس تبحث عن مخرج من الصراع.

وقال المصدر لصحيفة "بوليتيكو" إن هناك مؤشرات على أن حماس تبحث عن مخرج من الصراع، وسط مخاوف من التصعيد الذي قد يهدد بانهيار أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار.

كما أضاف أن الحركة قد تمتلك صواريخ عدة طويلة المدى، خزنتها في السنوات الأخيرة، لكن تلك الأسلحة لا تبدو متطورة مثل أسلحة بعض الجماعات الأخرى في المنطقة المعروفة بعلاقاتها مع إيران، مثل الطائرات بدون طيار الموجهة بدقة.

واشنطن منعت غزواً برياً

إلى ذلك، كشف أن المسؤولين الأميركيين حضوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومساعديه على إنهاء عمليات بلاده ضد قطاع غزة، والتي تضمنت غارات جوية وقتلت أكثر من 200 فلسطيني.

كذلك أوضح المصدر أن إسرائيل كانت على وشك المضي قدماً في غزو بري، وهي خطوة كان من الممكن أن تؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء وربما صراع أطول، لكن ضغوط واشنطن نجحت في منع عملية برية.

دبلوماسية الكواليس

وكان وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن أكد أمس، أن إدارته ملتزمة بدبلوماسية "مكثفة للغاية ولكن متكتمة" من أجل الدفع نحو وقف النار.

كما أوضح مسؤولان مطلعان بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" أن بايدن وجه رسالة قوية إلى نتنياهو، محذراً من أنه قد يوقف عن صد الضغط المتزايد من المجتمع الدولي ومن الكونغرس لمطالبة إسرائيل بتغيير نهجها تجاه الفلسطينيين.

يذكر أن الغارات الإسرائيلية العنيفة تجددت ليل الثلاثاء الأربعاء على وسط قطاع غزة، فيما أطلقت الفصائل الفلسطينية صواريخ باتجاه تل أبيب، دون أن تظهر اليوم الأربعاء إشارات مؤكدة على أي وقف وشيك لإطلاق النار، رغم الدعوات الدولية.