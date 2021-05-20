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اجتماع استثنائي لمجلس حقوق الإنسان بشأن التصعيد في فلسطين

FILE PHOTO: Overview of the session of the Human Rights Council during the speech of U.N. High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet at the United Nations in Geneva, Switzerland, February 27, 2020. Picture taken with a fisheye lens. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo
مجلس حقوق الإنسان (أرشيفية)
الشرق الأوسط

اجتماع استثنائي لمجلس حقوق الإنسان بشأن التصعيد في فلسطين

ستبحث الجلسة التي ستعقد في 27 مايو "الوضع المتردي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية"

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العربية.نت – وكالات

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أعلنت الأمم المتحدة الخميس أن مجلس حقوق الإنسان سيجتمع الأسبوع المقبل في جلسة استثنائية بشأن النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

والاجتماع المقرر في 27 أيار سينظم بطلب من باكستان كمنسق لمنظمة التعاون الإسلامي، والسلطات الفلسطينية التي جمعت تواقيع كافية من الدول الـ47 الأعضاء في المجلس، كما أوضحت الأمم المتحدة في بيان.

وذكرت الأمم المتحدة أن الاجتماع سيتناول "الوضع المتردي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية".

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ويأتي الإعلان في حين تنشط الدبلوماسية الدولية على الأرض وفي الكواليس سعياً لوضع حد للتصعيد العسكري الدامي بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بعد عمليات قصف جديدة.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان ثلاث جلسات عادية على الأقل سنوياً، لكن إذا قدم ثلث الأعضاء طلباً يمكنه أن يقرر في أي وقت عقد جلسة استثنائية.

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ومنذ تأسيسه في يونيو 2006 عقد مجلس حقوق الإنسان 29 جلسة استثنائية رداً على أوضاع طارئة دان العديد منها إسرائيل خصوصاً بالنسبة للوضع في غزة.

ويعود الاجتماع الاستثنائي السابق حول تدهور "حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية" إلى مايو 2018.

وعُقدت الجلسة الاستثنائية الأولى للمجلس في 5 يوليو 2006 وتناولت أيضاً "وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

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