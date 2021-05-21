.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

قتلى بانفجار خلال مسيرة تأييد للفلسطينيين في باكستان

Students carry signs as they chant slogans to express solidarity with Palestinian people, during a protest organized by the Students Action Committee in Karachi, Pakistan May 19, 2021. REUTERS/Akhtar Soomro
من مسيرة تضامن سابقة مع الفلسطينيين في كراتشي بباكستان الأربعاء الماضي
الشرق الأوسط

قتلى بانفجار خلال مسيرة تأييد للفلسطينيين في باكستان

كانت أحزاب المعارضة والحكومة الباكستانية قد دعت لتنظيم مسيرات على مستوى البلاد اليوم للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين في وجع التصعيد الإسرائيلي

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – وكالات

نشر في: آخر تحديث:

قُتل ستة أشخاص وأصيب 14 آخرون بجروح اليوم الجمعة في انفجار قنبلة خلال مسيرة تأييد للفلسطينيين في جنوب غربي باكستان.

من مكان وقوع الانفجار اليوم
من مكان وقوع الانفجار اليوم

وقال قائد الشرطة المحلية جعفر خان إن القنبلة، التي كانت ملصقة بدراجة نارية، استهدفت سيارة زعيم الحزب الديني الذي نظم التجمع.

وأضاف أن القنبلة انفجرت أثناء مغادرة الناس بعد انتهاء الحشد في مدينة شامان القريبة من الحدود مع أفغانستان.

مسيرة تضامن مع الفلسطينيين اليوم في اسلام اباد
مسيرة تضامن مع الفلسطينيين اليوم في اسلام اباد
ترحيب دولي وأممي بالهدنة في إسرائيل وغزة العرب والعالم غزة و حماس ترحيب دولي وأممي بالهدنة في إسرائيل وغزة

وكانت أحزاب المعارضة والحكومة الباكستانية قد دعت لتنظيم مسيرات على مستوى البلاد اليوم الجمعة للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين في وجع التصعيد الإسرائيلي. وقد شارك الآلاف في مسيرات تأييد للفلسطينيين في أنحاء باكستان اليوم، بعد ساعات على الإعلان عن وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس التي تدير قطاع غزة.

وكان مجلس النواب الباكستاني قر مرر الاثنين بالإجماع قراراً يدين الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

كما كان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي قد أكد في تغريدة على حسابه في "تويتر" أن "باكستان تقف بقوة مع الفلسطينيين".

من مسيرة تضامن سابقة مع الفلسطينيين في كراتشي بباكستان أمس الخميس
من مسيرة تضامن سابقة مع الفلسطينيين في كراتشي بباكستان أمس الخميس

ويأتي الانفجار الجمعة بعد أسابيع قليلة على تفجير انتحاري في كويتا عاصمة بولاية بلوشستان (التي تقع فيها أيضاً شامان)، استهدف فندقاً فخماً كان يقيم فيه السفير الصيني. وأعلنت حركة طالبان الباكستانية في وقت لاحق مسؤوليتها عن الهجوم.

وشكلت شامان لفترة طويلة بوابة لمسلحي طالبان الباكستانية للدخول إلى أفغانستان قادمين من بلوشستان، حيث تتمركز قيادة الحركة على ما يعتقد.

وتحارب باكستان العديد من حركات التمرد الأقل حجماً في الولاية الفقيرة، تشنها مجموعات متطرفة وانفصالية وعرقية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
رغم تفشي كورونا.. يبقى للسفر 5 فوائد! رغم تفشي كورونا.. يبقى للسفر 5 فوائد!
الصحة العالمية: وفيات كورونا الحقيقية قد تكون أعلى 3 مرات من المعلن الصحة العالمية: وفيات كورونا الحقيقية قد تكون أعلى 3 مرات من المعلن
الأكثر قراءة
وفاة الفنان سمير غانم متأثراً بإصابته بفيروس كورونا وفاة الفنان سمير غانم متأثراً بإصابته بفيروس كورونا
القليل منه يمدك بـ7 فوائد.. أبرزها تقوية المناعة وخفض الوزن القليل منه يمدك بـ7 فوائد.. أبرزها تقوية المناعة وخفض الوزن
كيف قضى سمير غانم أيامه الأخيرة.. وما علاقة وفاته بكورونا؟ كيف قضى سمير غانم أيامه الأخيرة.. وما علاقة وفاته بكورونا؟
قد يكون طفلك يعاني منه وأنت لا تعلم.. مرض يعاني منه 7% من أطفال العالم قد يكون طفلك يعاني منه وأنت لا تعلم.. مرض يعاني منه 7% من أطفال العالم
بعد علمها بوفاة سمير غانم.. تفاصيل الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز بعد علمها بوفاة سمير غانم.. تفاصيل الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز
عارض صامت لكورونا.. ينتبه له المريض بعد فوات الأوان عارض صامت لكورونا.. ينتبه له المريض بعد فوات الأوان
قبل أن تذهب
قبل أسابيع من الانتخابات.. إيران تعلن القبض على إرهابيين وخلايا تجسس
قبل أسابيع من الانتخابات.. إيران تعلن القبض على إرهابيين وخلايا تجسس
اكتشف المزيد