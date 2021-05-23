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ملك الأردن يؤكد أهمية ترجمة وقف النار في غزة لهدنة ممتدة

عاهل الأردن الملك عبد الله (أرشيفية من فرانس برس)

ملك الأردن يؤكد أهمية ترجمة وقف النار في غزة لهدنة ممتدة

الملك عبد الله: "لا بديل عن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل"

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العربية.نت، رويترز

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أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الأحد أهمية ترجمة وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى هدنة ممتدة، تدفع باتجاه حل سياسي يحقق للفلسطينيين حقوقهم.

وقال الملك عبد الله إن "الأردن يضع كل إمكانياته وعلاقاته الدبلوماسية في خدمة القضية الفلسطينية"، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

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كما أضاف أن "لا بديل عن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل"، لافتاً إلى تحذيراته المتكررة من تداعيات الجمود الحاصل بعملية السلام.

وزير خارجية مصر إلى عمّان

إلى ذلك ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزير سامح شكري سيزور عمّان اليوم الأحد لبحث سبل البناء على وقف إطلاق النار في غزة وتهدئة التوتر في الأراضي الفلسطينية وإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

وسيلتقي شكري خلال الزيارة بالعاهل الأردني الملك عبد الله وبنظيره الأردني أيمن الصفدي، وفق البيان.

من غزة (فرانس برس)
من غزة (فرانس برس)

وقف النار

يذكر أن وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة، إثر وساطة مصرية، وذلك بعد 11 يوماً من الضربات العنيفة التي شنتها إسرائيل على القطاع المكتظ بالسكان، مستهدفة المباني السكنية والتجارية ومواقع عدة لحماس، وأنفاقاً تحت الأرض أيضاً، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي في تصريحات سابقة، فيما أطلقت كتائب القسام (الجناح العسكري لحماس) وحركة الجهاد آلاف الصواريخ باتجاه مدن إسرائيلية.

من غزة (فرانس برس)
من غزة (فرانس برس)

وأوقعت جولة التصعيد الأخيرة ما يقارب 248 قتيلاً فلسطينياً بينهم العشرات من الأطفال، فيما سقط 13 قتيلاً على الجانب الإسرائيلي.

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