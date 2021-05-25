القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينياً في الضفة الغربية

قُتل فلسطيني فجر اليوم الثلاثاء برصاص قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية فلسطينية وإسرائيلية.

وقال مصدر أمني فلسطيني لوكالة "فرانس برس" إن "وحدة إسرائيلية دخلت مخيم الأمعري للاجئين الفلسطينيين (قرب رام الله) لاعتقال أحد المطلوبين ولكنها قتلت شاباً آخر من أقربائه".

وأعلنت مصادر طبية هوية القتيل ويدعى أحمد جميل فهد من مخيم الأمعري.

من جهته، قال مصدر أمني إسرائيلي للوكالة إنه "خلال محاولة اعتقال لنشطاء إرهابيين في رام الله، قُتل شخص من الذين كانوا يساعدونهم على يد قوات خاصة من حرس الحدود" الإسرائيلي. ولم يؤكد المصدر الأمني إن كان الاعتقال تم.

وبدأت السلطات الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين والوسط الفلسطيني داخل إسرائيل، بعد اندلاع مواجهات وأعمال عنف خلال تصعيد استمر 11 يوماً مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وقال "نادي الأسير الفلسطيني" في بيان إن السلطات الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية 19 شخصاً من الضفة. وأوضح أن من بين المعتقلين سيدة وابنتها من مخيم الجلزون شمالي رام الله.

ولفت النادي إلى أن حملة الاعتقالات طالت كافة محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وتعتقل إسرائيل نحو 4400 فلسطيني، بينهم 39 سيدة ونحو 155 طفلاً وقرابة 350 معتقلا إدارياً، حسب مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

وقد تصاعد التوتر في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة الاثنين عشية جولة وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن إلى المنطقة.