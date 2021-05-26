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إثيوبيا.. تحذير أممي من خطر حدوث مجاعة في تيغراي

(FILES) In this file photograph taken on March 1, 2021, a woman walks in front of a damaged house in Wukro, north of Mekele which was shelled as federal-aligned forces entered the city. Eritrean soldiers are blocking and looting food aid in Ethiopia's war-hit Tigray region, according to government documents obtained on April 27, 2021, by AFP, stoking fears of starvation deaths as fighting nears the six-month mark.
سيدة تمر أمام مبنى مهدّم بسبب القتال في تيغراي
نزاع إثيوبيا

إثيوبيا.. تحذير أممي من خطر حدوث مجاعة في تيغراي

مارك لوكوك: منذ بدء النزاع، نزح مليونا شخص وقُتِل وجُرح مدنيّون.. وينتشر الاغتصاب على نطاق واسع ومنهجي

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الأمم المتحدة – فرانس برس

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حذّر مسؤول كبير في الأمم المتحدة، في مذكّرة أرسلها إلى مجلس الأمن الثلاثاء، وحصلت عليها وكالة "فرانس برس"، من وجود "خطر جدّي بحدوث مجاعة" في إقليم تيغراي في إثيوبيا "إذا لم تتم زيادة المساعدات خلال الشهرين المقبلين"، داعياً إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة.

وقال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: "من الواضح أن الأشخاص الذين يعيشون في تيغراي يواجهون الآن زيادة كبيرة في انعدام الأمن الغذائي نتيجة الصراع، وأن أطراف النزاع يُقيّدون الوصول إلى الغذاء".

وبموجب قرار يعود للعام 2018، يتعيّن على الأمم المتحدة إرسال تنبيه إلى مجلس الأمن عندما يُهدّد صراع ما بحدوث مجاعة في أي منطقة أو دولة.

شخصان يحلسان داخل مستشفى في تيغراي تم نهب ممتلكاته
شخصان يحلسان داخل مستشفى في تيغراي تم نهب ممتلكاته

وشنّ رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عملية عسكرية في 4 نوفمبر الماضي ضد سلطات تيغراي المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي، المعارضة للسلطة المركزية.

ولا تزال المعارك مستمرة والوضع الإنساني يُقلق المجتمع الدولي. وبعد أكثر من ستة أشهر على إطلاق العملية العسكرية، تستمر الانتهاكات في تيغراي حيث يحوم شبح مجاعة منذ أشهر عدّة.

وقال لوكوك في مذكّرته: "هناك حاجة ماسّة إلى اتخاذ تدابير ملموسة لكسر الحلقة المفرغة بين النزاع المسلح والعنف وانعدام الأمن الغذائي".

وأضاف: "أحضّ أعضاء مجلس الأمن والدول الأعضاء الأخرى على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع حدوث مجاعة".

وأشار إلى أنه مع "استمرار الدمار والعنف ضد المدنيين حالياً (في تغيراي) هناك 20% على الأقل من السكان يواجهون اليوم انعدام أمن غذائي".

شباب يعاينون الدمار الذي لحق بالمباني في تيغراي بسبب القتال
شباب يعاينون الدمار الذي لحق بالمباني في تيغراي بسبب القتال
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وتابع المسؤول الأممي: "في الستة أشهر ونصف التي انقضت منذ بدء النزاع في تيغراي في أوائل نوفمبر 2020، نزح ما يُقدّر بمليوني شخص، وقُتِل وجُرح مدنيّون. وينتشر الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الشنيع على نطاق واسع ومنهجي. ودُمّرت بنية تحتية ومرافق عامة وخاصة ضرورية لبقاء المدنيين، بما في ذلك مستشفيات وأراض زراعية".

وأردف لوكوك: "رغم التحسّن المسجّل في مارس وتعاون السلطات على المستوى المحلّي، فإن وصول المساعدات الإنسانية ككل قد تدهور في الآونة الأخيرة".

ولفت إلى أن "العمليات الإنسانية تُهاجَم أو تتم عرقلتها أو تتأخر"، مندداً بـ"مقتل ثمانية من العاملين بالمجال الإنساني في تيغراي خلال الأشهر الستة المنصرمة".

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