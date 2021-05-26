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قائد انقلاب مالي يسمح لوسيط إفريقي بلقاء الرئيس الموقوف

The new interim president of Mali Bah Ndaw attends the Inauguration ceremony with the Malian new vice president Colonel Assimi Goita in Bamako, Mali September 25, 2020. REUTERS/Amadou Keita
الرئيس باه نداوه ونائبه الذي انقلب عليه اسيمي غويتا (أرشيفية)

قائد انقلاب مالي يسمح لوسيط إفريقي بلقاء الرئيس الموقوف

العقيد اسيمي غويتا التقى مساء الثلاثاء وفد "المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا" برئاسة غودلاك جوناثان

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باماكو – فرانس برس

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سمح العقيد اسيمي غويتا، الرجل القوي في السلطة المالية، لوسيط "المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا" غودلاك جوناثان بأن يلتقي، اليوم الأربعاء، بالرئيس ورئيس الحكومة الانتقاليين اللذين أوقفهما العسكريون، الاثنين، حسب مصدر قريب من الوساطة.

وصرح هذا المصدر المطلع على المفاوضات لوكالة "فرانس برس" طالباً عدم كشف هويته ليل الثلاثاء-الأربعاء "حصلنا على الضوء الأخضر للقاء الرئيس الانتقالي (باه نداو) ورئيس الوزراء (مختار وان) الأربعاء".

وكان يتحدث بعد لقاء في العاصمة المالية باماكو بين نائب الرئيس الانتقالي العقيد اسيمي غوتا والوفد الذي يقوده جوناثان.

وسيط "المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا" غودلاك جوناثان (أرشيفية)
وسيط "المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا" غودلاك جوناثان (أرشيفية)

وأوفدت مجموعة غرب إفريقيا الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان السابق الثلاثاء إلى العاصمة المالية للقيام بمهمة جديدة للمساعي الحميدة، غداة اعتقال الجيش لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الانتقالي وعدد من كبار الشخصيات في الدولة في ما يشبه انقلاباً ثانياً خلال تسعة أشهر من الانقلاب الأول.

وصرح أحد أعضاء حكومة غويتا طالباً عدم كشف هويته: "أوضحنا للوفد أنه تم إقصاء الرئيس الانتقالي ورئيس حكومته". وأضاف: "نبقي على الانتخابات العام المقبل"، موضحاً أن اجتماعات أخرى ستعقد مع الوسطاء الدوليين.

رئيس الحكومة المالية الانتقالية المعتقل مختار وان (أرشيفية)
رئيس الحكومة المالية الانتقالية المعتقل مختار وان (أرشيفية)
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وأكد أحد أعضاء وفد وساطة غرب إفريقيا أن غوتا زعيم الانقلابيين الذين أطاحوا بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا العام الماضي "قدم لنا أسباب تدخله مع رجاله الاثنين". كما اعتبر أن قائد الانقلاب "يبدي مرونة للخروج من الأزمة".

وأضاف: "نحن هنا لمساعدة أشقائنا الماليين على إيجاد حل للأزمة. لكن من الواضح أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يمكن أن تعلن بسرعة، في القمة المقبلة، فرض عقوبات".

ويتهم غوتا الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان بتشكيل حكومة جديدة من دون استشارته مع أنه نائب الرئيس المكلف بالدفاع والأمن، وهما مجالان حاسمان في البلاد التي تشهد اضطرابات.

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