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مصادر: سليماني أنشأ وحدة خاصة لتطوير قدرات حماس العسكرية

Palestinian Hamas militants take part in an anti-Israel military show in the southern Gaza Strip November 11, 2019. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
أرشيفية
غزة و حماس

مصادر: سليماني أنشأ وحدة خاصة لتطوير قدرات حماس العسكرية

مصادر العربية: مهندسون إيرانيون ومهندس فلسطيني عملوا خلال الفترة الماضية على تطوير الطائرات المسيرة لتحمل متفجرات

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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قالت مصادر خاصة لـ"العربية" و"الحدث" إن قائد فيلق القدس قاسم سليماني أنشأ قبل وفاته وحدة خاصة لتطوير القدرات العسكرية لحماس.

وأضافت أن ايران أرسلت أموالا بشكل سري إلى حماس لتطوير قدراتها العسكرية والدفاعية. وأشارت إلى أن هناك فريقا متخصصا لتطوير صواريخ يضم 7 أشخاص من بينهم إيرانيون ولبنانيون وشخص سوري الجنسية، كاشفة أن إيران دربت 25 قائدا عسكريا لحماس في طهران.

ممثل حماس يزور قبر سليماني
ممثل حماس يزور قبر سليماني

وذكرت المصادر أن إيران أنشأت وحدة اتصالات خاصة بحماس تحت الأرض ومعامل لتطوير الأسلحة. ولفتت إلى أن مسؤولا إيرانيا في فيلق القدس زار المعامل التابعة لحماس نحو خمس مرات آخرها كان في يناير 2021.

وكشفت المصادر للعربية والحدث أن مهندسين إيرانيين ومهندسا فلسطينيا عملوا خلال الفترة الماضية على تطوير الطائرات المسيرة لتحمل متفجرات.

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وأضافت أن وحدة التطوير الصاروخي بينهم مهندس إيراني وفلسطيني قامت بتطوير الصواريخ الأخيرة التي استخدمتها حماس في استهداف تل أبيب.

وأكدت المصادر أن الصواريخ طورت بالكامل داخل القطاع، وأن إيران نقلت خبراتها في هذا الملف لمسؤولين عسكريين بحركة حماس.

وكان ممثل حماس في طهران، شارك في احتفال بعنوان "الانتصار على القصف الإسرائيلي" أقيم عند مزار قبر قائد فيلق القدس قاسم سليماني في مدينة كرمان الواقعة جنوب شرقي إيران.

حضر ممثلُ حركة حماس في طهران خالد قدومي الحفل، كما زار كذلك قبر سليماني. وقال "ليس من قبيل المبالغة القول إنكم أيها الإيرانيون شركاء في هذه الانتصارات وأشكركم على دعمكم ونحن نقدر ذلك".

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