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كلمة نابية كلفته غالياً.. تجميد عضوية نائب أردني

أسامة العجارمة (أرشيفية)

كلمة نابية كلفته غالياً.. تجميد عضوية نائب أردني

أسامة العجارمة كان شتم البرلمان ونظامه الداخلي

متابع الغاء المتابعة

عمّان – محمد الطراونة

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صوت مجلس النواب الأردني على قرارات لجنته القانونية والتي تنص على تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة عاماً واحداً، بسبب إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للبرلمان.

كما وافق، في جلسة طارئة، اليوم الخميس، على قرارات لجنته القانونية حرمان العجارمة من الاشتراك بأعمال المجلس وقطع مخصصاته خلال فترة التجميد.

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يشار إلى أن العجارمة كان شتم البرلمان ونظامه الداخلي بكلمة نابية، ما أدى إلى غضب النواب.

يذكر أن رئيس مجلس النواب، عبد المنعم العودات، كان قرر إحالة العجارمة إلى اللجنة القانونية لاتخاذ ما يقتضيه القانون بحقه على ما بدر منه في الجلسة السابقة، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تطاول على هيبة البرلمان.

أمر مرفوض

وقال العودات في جلسة تشريعية أمس الأربعاء إنه منذ بداية دورة مجلس النواب التاسع عشر كان الاحترام بين الجميع سيد الموقف، مشدداً على أن كرامة كل زميل من كرامة البرلمان.

كما ذكر أنه لم يسمع العجارمة تحت القبة بل علم بالواقعة من خلال مقاطع مصورة نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام، لافتاً إلى أن الفيديوهات المتداولة وما تضمنته من ألفاظ صدرت بحق المجلس وزملائه هو أمر مرفوض.

وقبيل انتهاء الجلسة التشريعية التي عقدها المجلس لمناقشة مشروع قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجه العجارمة، كلمة لزملائه في المجلس لتوضيح ما بدر منه، حيث أكد أنه يحترم ما يفرضه عليه وعلى النواب النظام الداخلي للمجلس.

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