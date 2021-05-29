.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تقرير يكشف.. قبة إسرائيل الحديدية أسقطت طائرات صديقة!

القبة الحديدة خلال الحرب الأخيرة على غزة (رويترز)
القبة الحديدية خلال الحرب الأخيرة على غزة (رويترز)

تقرير يكشف.. قبة إسرائيل الحديدية أسقطت طائرات صديقة!

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تلعب القبة الحديدية التي أنشأتها إسرائيل لحماية مدنها دوراً رئيسياً في أي حرب تخوضها، إلا أن ثغرة في تصميمها أسقطت طائرات صديقة خلال الحرب الأخيرة على غزة، وفق ما كشفت مجلة مختصة بالأمور العسكرية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن بطاريات دفاعه الجوي "القبة الحديدية" أسقطت طائرة استطلاع بدون طيار من طراز "سكايلارك"، بحسب تقرير لمجلة "Military Watch"

فبينما تم تصميم القبة الحديدية بشكل أساسي لتوفير دفاع ضد المدفعية الصاروخية، إلا أنها تتمتع بقدرة ثانوية محدودة ضد الطائرات في نطاقات قريبة، وفق المجلة.

القبة الحديدية.. كيف تعمل وما هي نقاط ضعفها؟ الأخيرة القبة الحديدية.. كيف تعمل وما هي نقاط ضعفها؟

قلق إسرائيلي

كما أوضحت المجلة أنه رغم انخفاض كلفة "سكايلارك" إلا أن إسقاطها كان مصدر قلق كبير بين المسؤولين الإسرائيليين، من ناحية قدرة القبة الحديدية على التصدي لمثل تلك الطائرات من غير طيار.

القبة الحديدية (رويترز)
القبة الحديدية (رويترز)

ولا يزال عدد الطائرات بدون طيار من ذات طراز والتي تم إسقاطها غير مؤكد، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أن الحادث قيد التحقيق.

كذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان تم الخلط بين تلك المسيرات وصواريخ غزة، أو أنها رصدت على أنها طائرات معادية، لاسيما بعد أن وردت معلومات خلال أيام المعركة أن "حركة حماس" أطلقت بعض الطائرات بدون طيار.

كلفة تشغيلية عالية

وقد أثارت تلك المعطيات عددا من المخاوف الأخرى بشأن أداء القبة الحديدية، بما في ذلك التكلفة التشغيلية الأعلى بكثير مقارنة بتكلفة إطلاق صواريخ المدفعية التي تم بناؤها.

يذكر أن القبة الحديدية نظام دفاع جوي بالصواريخ ذات القواعد المتحركة، دخل الخدمة الفعلية في 2010.

وبدأت شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة تطويره عام 2007 بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، بكلفة بلغت 210 ملايين دولار.

كذلك يختص النظام بصد الصواريخ قصيرة المدى والقذائف المدفعية من عيار 155 ملم التي يصل مداها 70 كلم. وتشتمل المنظومة على جهاز رادار ونظام تعقب وبطارية مكونة من 20 صاروخا اعتراضيا تحت مسمى TAMIR.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو يشعل تيك توك.. كيف قلبت طبيبة الألوان من حولها؟ فيديو يشعل تيك توك.. كيف قلبت طبيبة الألوان من حولها؟
اسم يكرره بايدن طوال الوقت.. ويسأل اسم يكرره بايدن طوال الوقت.. ويسأل "أين مايك؟"
الأكثر قراءة
بعد مشاهد لكائنات فضائية.. تقرير رسمي يقطع الشك باليقين بعد مشاهد لكائنات فضائية.. تقرير رسمي يقطع الشك باليقين
منحه الجنسية..الفنان السوري ياسر العظمة يشكر هذا البلد منحه الجنسية..الفنان السوري ياسر العظمة يشكر هذا البلد
غضب عارم.. مدير إيطالي في تونس يعتدي على عاملات مصنع غضب عارم.. مدير إيطالي في تونس يعتدي على عاملات مصنع
قطر: السيسي يمثل الشرعية المنتخبة في مصر قطر: السيسي يمثل الشرعية المنتخبة في مصر
أخذت لقاح أسترازينيكا قبل أسبوع.. وفاة إعلامية بريطانية أخذت لقاح أسترازينيكا قبل أسبوع.. وفاة إعلامية بريطانية
زبون يصور جرذا بسوبرماركت وجده يأكل من طعام جاء ليشتريه زبون يصور جرذا بسوبرماركت وجده يأكل من طعام جاء ليشتريه
قبل أن تذهب
"حماة النيل" رسالة بضرورة سرعة حل أزمتي سد النهضة والحدود مع إثيوبيا
"حماة النيل" رسالة بضرورة سرعة حل أزمتي سد النهضة والحدود مع إثيوبيا
اكتشف المزيد