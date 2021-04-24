صواريخ من غزة على إسرائيل.. والقبة الحديدية تعترض أحدها

أطلقت مساء اليوم السبت عدة صواريخ من شمال قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

واعترض نظام القبة الحديدية الإسرائيلي صاروخاً واحداً على الأقل فوق مستوطنة سديروت. وقد سقط أحد الصواريخ قرب السياج الحدودي في منطقة مفتوحة. كما دوّت صفارات الإنذار في مستوطنات جنوب إسرائيل.

في سياق متصل ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي قرر تعزيز نظام القبة الحديدية جنوب البلاد بعد الهجمات الصاروخية الأخيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن عشرات الصواريخ أطلقت على جنوب إسرائيل انطلاقاً من غزة ليل الجمعة - السبت، وقد رد بضربات جوية على القطاع.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى في غزة أو على الجانب الإسرائيلي من الحدود حيث سقطت معظم الصواريخ في أرض فضاء وتم اعتراض ستة منها.

وأنهى تبادل القصف هذا شهوراً من الهدوء النسبي على الحدود بين إسرائيل وغزة.

وقال الجيش إنه لا يعتزم فرض أي قيود تتعلق بالسلامة على الإسرائيليين الذين يعيشون قرب الحدود، مما يشير إلى أنه لا يتوقع تصعيداً أوسع نطاقاً.

لكن في مؤشر على أن العنف قد يستمر، قال بيان للجيش الإسرائيلي، إن رئيس الأركان أفيف كوخافي أرجأ زيارة كانت مقررة إلى واشنطن، الأحد، كان من المتوقع أن تركز على إيران، وذلك بسبب "الأحداث والتطورات المحتملة".