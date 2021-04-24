.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

صواريخ من غزة على إسرائيل.. والقبة الحديدية تعترض أحدها

Iron Dome anti-missile system fires an interceptor missile as a rocket is launched from Gaza towards Israel, as seen from the city of Ashkelon, Israel April 24, 2021. REUTERS/Amir Cohen
نظام القبة الحديدية يعترض صاروخاً أطلق من غزة فجر السبت (أرشيفية)
غزة و حماس

صواريخ من غزة على إسرائيل.. والقبة الحديدية تعترض أحدها

وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد أن الجيش الإسرائيلي قرر تعزيز نظام القبة الحديدية جنوب البلاد بعد الهجمات الصاروخية الأخيرة

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أطلقت مساء اليوم السبت عدة صواريخ من شمال قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

واعترض نظام القبة الحديدية الإسرائيلي صاروخاً واحداً على الأقل فوق مستوطنة سديروت. وقد سقط أحد الصواريخ قرب السياج الحدودي في منطقة مفتوحة. كما دوّت صفارات الإنذار في مستوطنات جنوب إسرائيل.

في سياق متصل ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي قرر تعزيز نظام القبة الحديدية جنوب البلاد بعد الهجمات الصاروخية الأخيرة.

تركيب بطاريات من نظام القبة الحديدية في جنوب إسرائيل (أرشيفية)
تركيب بطاريات من نظام القبة الحديدية في جنوب إسرائيل (أرشيفية)

وقال الجيش الإسرائيلي، إن عشرات الصواريخ أطلقت على جنوب إسرائيل انطلاقاً من غزة ليل الجمعة - السبت، وقد رد بضربات جوية على القطاع.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى في غزة أو على الجانب الإسرائيلي من الحدود حيث سقطت معظم الصواريخ في أرض فضاء وتم اعتراض ستة منها.

إطلاق صواريخ من غزة باتجاه البحر خلال تمرين عسكري السبت
إطلاق صواريخ من غزة باتجاه البحر خلال تمرين عسكري السبت
سفير لبنان في السعودية يكشف مستجدات قضية تهريب المخدرات السعودية خاص سفير لبنان في السعودية يكشف مستجدات قضية تهريب المخدرات

وأنهى تبادل القصف هذا شهوراً من الهدوء النسبي على الحدود بين إسرائيل وغزة.

وقال الجيش إنه لا يعتزم فرض أي قيود تتعلق بالسلامة على الإسرائيليين الذين يعيشون قرب الحدود، مما يشير إلى أنه لا يتوقع تصعيداً أوسع نطاقاً.

لكن في مؤشر على أن العنف قد يستمر، قال بيان للجيش الإسرائيلي، إن رئيس الأركان أفيف كوخافي أرجأ زيارة كانت مقررة إلى واشنطن، الأحد، كان من المتوقع أن تركز على إيران، وذلك بسبب "الأحداث والتطورات المحتملة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عُينت قبل ساعات.. وزيرة تركية بمرمى الانتقادات بسبب طفل عُينت قبل ساعات.. وزيرة تركية بمرمى الانتقادات بسبب طفل
"ماتوا احترقوا".. مشاهد مروعة من قلب مستشفى ابن الخطيب
الأكثر قراءة
السعودية.. شروط جديدة للسفر اعتبارا من الخميس المقبل السعودية.. شروط جديدة للسفر اعتبارا من الخميس المقبل
لونه أحمر.. طعمه لذيذ.. ويحوي كنزا من الفوائد أبرزها إنقاص الوزن لونه أحمر.. طعمه لذيذ.. ويحوي كنزا من الفوائد أبرزها إنقاص الوزن
حول أفضل لقاح ضد كورونا يمكن الحصول عليه.. الصحة العالمية تنصح حول أفضل لقاح ضد كورونا يمكن الحصول عليه.. الصحة العالمية تنصح
وفاة الطيار صاحب الأزمة مع محمد رمضان إثر وعكة صحية وفاة الطيار صاحب الأزمة مع محمد رمضان إثر وعكة صحية
المصرية صاحبة فيديو المصرية صاحبة فيديو "الحلال" الذي شاهده الملايين تتحدث للعربية.نت
تريد إنقاص وزنك في رمضان؟.. 4 أطعمة احرص عليها في السحور تريد إنقاص وزنك في رمضان؟.. 4 أطعمة احرص عليها في السحور
قبل أن تذهب
الجيش العراقي يكشف عن آلية تحديد انسحاب القوات الأجنبية
الجيش العراقي يكشف عن آلية تحديد انسحاب القوات الأجنبية
اكتشف المزيد