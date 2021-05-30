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قذيفة تسقط على حفل زفاف في أفغانستان وتقتل مدعوين

Workers inspect a damaged wedding hall after a blast in Kabul, Afghanistan August 18, 2019. REUTERS/Mohammad Ismail
من حفل زفاف سابق في أفغانستان وقع فيه ضحايا مدنيون بسبب تفجير في 2019 في كابول (أرشيفية)
طالبان

قذيفة تسقط على حفل زفاف في أفغانستان وتقتل مدعوين

وقع الانفجار مساء السبت في منطقة تجاب التي شهدت قتالاً بين قوات الحكومة الأفغانية ومسلحي حركة طالبان

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كابول – رويترز

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قتل عدد من المدنيين الأفغان وأصيب آخرون عندما سقطت قذيفة مورتر على منزل خلال حفل زفاف في إقليم كابيسا شمال البلاد.

وقع الانفجار مساء أمس السبت في منطقة تجاب التي شهدت قتالاً بين قوات الحكومة الأفغانية ومسلحي حركة طالبان.

منطقة تجاب (أرشيفية)
منطقة تجاب (أرشيفية)
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وألقى متحدث باسم الشرطة في المنطقة بمسؤولية إطلاق القذيفة على طالبان. وقال إن ستة مدنيين على الأقل قتلوا بينهم امرأة وطفل، وأصيب أربعة أشخاص آخرون.

لكن مسؤولاً أمنياً رفيعاً في كابول قال إن عدد القتلى عشرة على الأقل وإن عدد المصابين 18.

ونفى متحدث باسم طالبان مسؤولية الحركة عن ذلك، وقال إن قذيفة المورتر أطلقتها قوات الأمن الأفغانية.

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