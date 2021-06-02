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موسكو: على السودان توضيح قراره بشأن القاعدة الروسية

سفينة تابعة للبحرية الروسية في ميناء بورتسودان السودانية - فرانس برس

موسكو: على السودان توضيح قراره بشأن القاعدة الروسية

نائب وزير الخارجية الروسي: نحتاج إلى إجراء اتصالات إضافية مع الخرطوم

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دبي - العربية.نت

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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء، أن السلطات السودانية يجب أن توضح بالضبط ما تريد مراجعته في الاتفاق الخاص بإنشاء قاعدة للبحرية الروسية.

وقال في تصريحات لوكالة "انترفاكس": "أعتقد أننا بحاجة إلى التوضيح. إنهم يعرفون، يدلون ببعض التصريحات. هناك قنوات اتصال، كيف سنواصل تنفيذ هذه الاتفاقات. أعتقد أننا بحاجة، على ما يبدو ، إلى إجراء اتصالات إضافية".

الخرطوم: نراجع اتفاقية إقامة قاعدة روسية بالسودان السودان الخرطوم: نراجع اتفاقية إقامة قاعدة روسية بالسودان

كما أشار إلى أن هناك قنوات مناسبة لهذا الاتصال هي السفارات والملحقون العسكريون: "إذا هناك حاجة إلى توضيح شيء ما، أعتقد أننا مستعدون دائمًا. هذه مسألة مفاوضات، لذلك نحن بحاجة إلى فهم ما يريده شركاؤنا السودانيون، إذا كانوا يريدون شيئًا. لأنه يجب توضيح ما وراء هذا التصريحات".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الكرملين، أن موسكو ستتعامل مع قرار السودان مراجعة اتفاق القاعدة البحرية الروسية.

إعادة النظر

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، "نحن على اتصال دائم مع الجانب السوداني من خلال القنوات الدبلوماسية، وسنتعامل مع هذا الموضوع".

وكان رئيس الأركان السوداني، محمد عثمان الحسين، قد صرح أمس الثلاثاء، أن السودان سيعيد النظر في الاتفاق مع روسيا بشأن قاعدة بحرية بسبب بنود الوثيقة التي يمكن أن تضر بالدولة.

سفينة تابعة للبحرية الروسية في ميناء بورتسودان السودانية - فرانس برس
سفينة تابعة للبحرية الروسية في ميناء بورتسودان السودانية - فرانس برس

وقف أي انتشار عسكري روسي

وفي وقت سابق أفادت مصادر العربية بأن ‏السودان، أعلن إيقاف اتفاق إنشاء قاعدة بحرية روسية لحين المصادقة عليه من الجهاز التشريعي، فضلاً عن وقف أي انتشار عسكري روسي في قاعدة فلامنجو البحرية".

يذكر أنه، عام 2017، أعلن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، أنه ناقش مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع، سيرغي شويغو، إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر في السودان.

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