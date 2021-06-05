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مسلحون يقتلون 11 مدنياً من الطوارق في شمال شرق مالي

An aerial view of Menaka on November 22, 2020. In October 2020 local armed group Gatia and pro-government armed group Mouvement de Salut de l’Azawad, launched a joint operation called “Menaka Sans Armes”. The operation aims to lower the number of weapons in circulation in and around the city of Menaka. Situated between Mali, Niger and Burkina Faso, Menaka is considered as an epicentre of Islamic State presence in the Sahel region.
مدينة ميناكا (أرشيفية)

مسلحون يقتلون 11 مدنياً من الطوارق في شمال شرق مالي

المدنيون المقتولون على يد مجهولين ينتمون لعشيرة إيبوغوليتان الطارقية في أغارانغابو

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باماكو – فرانس برس

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قُتل ما لا يقل عن 11 مدنياً من الطوارق على أيدي مسلحين مجهولين بالقرب من ميناكا في شمال شرق مالي، بحسب ما أفاد به تحالف مجموعات مسلحة موالية لباماكو ونائب محلي اليوم السبت.

مقاتلون من الطوارق المواليون لباماكو في ميناكا (أرشيفية)
مقاتلون من الطوارق المواليون لباماكو في ميناكا (أرشيفية)
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وأعلن التحالف في بيان عن "اغتيال 11 مدنياً من عشيرة إيبوغوليتان (الطارقية) في أغارانغابو (ميناكا) على يد مسلحين مجهولين".

وأكد المعلومات لوكالة "فرانس برس" نائب محلي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته لدواع أمنية.

موكب لتنظيم من الطوارق موالي لباماكو في ميناكا (أرشيفية)
موكب لتنظيم من الطوارق موالي لباماكو في ميناكا (أرشيفية)
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