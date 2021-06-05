مسلحون يقتلون 11 مدنياً من الطوارق في شمال شرق مالي

قُتل ما لا يقل عن 11 مدنياً من الطوارق على أيدي مسلحين مجهولين بالقرب من ميناكا في شمال شرق مالي، بحسب ما أفاد به تحالف مجموعات مسلحة موالية لباماكو ونائب محلي اليوم السبت.

وأعلن التحالف في بيان عن "اغتيال 11 مدنياً من عشيرة إيبوغوليتان (الطارقية) في أغارانغابو (ميناكا) على يد مسلحين مجهولين".

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وأكد المعلومات لوكالة "فرانس برس" نائب محلي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته لدواع أمنية.