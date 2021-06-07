أوراق حماس للتفاوض مع إسرائيل.. إغراء بتسجيل لجندي

فيما أعلنت "حماس"، مساء أمس الأحد، أنها تمتلك أوراقا قوية للتفاوض مع إسرائيل بشأن تبادل الأسرى، دون أن توضح ماهية تلك الأوراق، وسط تقارير إسرائيلية تفيد بتباطؤ عملية التفاوض هذه، سربت الحركة تسجيلا صوتيا قالت إنه لأحد الجنود الإسرائيليين، بالتزامن أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش يحقق في التسجيل.

ولفت مراسل القناة الـ13 الإسرائيلية، إلى أن الجيش الإسرائيلي يتحقق مما إذا كان الصوت الذي ظهر في التسجيل يعود للجندي الأسير ابرا منغيستو.

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في المقابل، نفت والدة منغيستو، وعائلة أسير آخر ينحدر من أصول عربية ويدعى هشام السيد، أن يكون التسجيل الذي سربته حماس منسوباً لابنيهما.

وكانت حماس عرضت على إحدى القنوات تسجيلاً صوتياً، مشيرة إلى أنه يعود لجندي إسرائيلي أسير لديها في قطاع غزة، دون أن تكشف هويته.

مفاوضات سريعة مع إسرائيل

يذكر أن رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار كان أكد الأسبوع الماضي، وجود "فرصة جيدة" لتحريك ملف الأسرى بين الطرفين. وقال ردا على سؤال لفرانس برس حول قرب إنجاز صفقة لتبادل الأسرى، "هناك فرصة حقيقية في هذا الملف، ونحن جاهزون لمفاوضات غير مباشرة عاجلة سريعة لإنجاز الملف". وأضاف "أمامنا فرصة جيدة لتحريك هذا الملف".

وكانت الحركة أعلنت سابقا أن لديها أربعة إسرائيليين بينهم الجنديان شاؤول آرون وهدار جولدن، اللذان أسرا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014، واللذان تؤكد إسرائيل أنهما قتلا خلال عملية أسرهما.

فيما تلتزم حماس الصمت دون الإفراج عن أية معلومات متعلقة بهما.

أما إبرا منغيستو وهشام السيد، فكانت إسرائيل أشارت إلى أنهما يعانيان من اضطرابات نفسية، وقد تسللا إلى غزة بمحض إرادتهما.