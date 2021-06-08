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بعد فك شيفرات الرسائل.. اعتقال المئات من "عصابات دولية"

الإنتربول

بعد فك شيفرات الرسائل.. اعتقال المئات من "عصابات دولية"

تحالف من وكالات إنفاذ القانون في عشرات الدول تمكن من الوصول لتطبيق يستخدمه عالم الجريمة المنظمة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الشرطة الأسترالية الثلاثاء أنّ الشرطة الدولية (إنتربول) نفّذت بالتعاون مع أجهزة أمنية في عشرات الدول عملية هي "الأكثر تطوّراً في العالم" لمكافحة الجريمة المنظّمة حول العالم، مشيرة إلى أنّ عدد الذين اعتقلوا بفضل هذا الإنجاز في أستراليا ونيوزيلندا لوحدهما بلغ المئات.

وقالت الشرطة الفدرالية الأسترالية إنّ تحالفاً من وكالات إنفاذ القانون في عشرات الدول تمكّن من الوصول إلى تطبيق يستخدمه عالم الجريمة المنظّمة، ممّا سمح للشرطة بالاطّلاع على رسائلهم المشفّرة وتنفيذ هذه الاعتقالات.

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