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اندلاع حرائق كبيرة قرب القدس وإجلاء عدة قرى

A fire-fighting plane disperses fire retardant as it assists in extinguishing a fire near Kibbutz Maale Hahamisha in Israel, in the outskirts of Jerusalem June 9, 2021. REUTERS/Ronen Zvulun
من الحريق في ضواحي القدس

اندلاع حرائق كبيرة قرب القدس وإجلاء عدة قرى

الطريق السريع الرابط بين القدس وتل أبيب أغلِق بالإضافة لخط القطار الذي يربط المدينتين

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دبي – العربية.نت

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نشبت عدة حرائق في ضواحي القدس اليوم الأربعاء، ما دفع السلطات لإجلاء سكان عدة قرى، فيما يحاول عشرات من رجال الإطفاء الإسرائيليين وعشر مروحيات السيطرة على النيران.

وذكرت الشرطة أن الطريق السريع الرابط بين القدس وتل أبيب أغلِق، بالإضافة لخط القطار الذي يربط المدينتين.

الدخان يتصاعد من ضواحي القدس
الدخان يتصاعد من ضواحي القدس
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ولم يعرف على الفور سبب الحرائق التي انتشرت في أحراج على مقربة من مناطق كثيفة السكان، فيما تصاعدت أعمدة الدخان الأسود في السماء فوق التلال المتاخمة للقدس.

وقالت الشرطة إنه تم إجلاء قريتي معالي هاهميشا وياد هاشمونا في ضواحي القدس الغربية.

وأظهرت مقاطع نشرتها محطات تلفزة إسرائيلية ألسنة النيران وهي تتعالى بكثافة في المنطقة.

محاولة إخماد النيران
  • محاولة إخماد النيران
  • محاولة إخماد النيران
  • محاولة إخماد النيران
  • محاولة إخماد الميران
5 صور
محاولة إخماد النيران
محاولة إخماد النيران
محاولة إخماد النيران
محاولة إخماد النيران
محاولة إخماد النيران
محاولة إخماد النيران
محاولة إخماد الميران
محاولة إخماد الميران
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