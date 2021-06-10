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وثيقة دولية تكشف.. 350 ألفاً يعانون من الجوع في تيغراي

طابور لتوزيع الغذاء على سكان (رويترز)
طابور لتوزيع الغذاء على سكان تيغراي (رويترز)

وثيقة دولية تكشف.. 350 ألفاً يعانون من الجوع في تيغراي

الحكومة الإثيوبية تشكك بالأرقام المنشورة وتتهم الجهات المعنية بالافتقار إلى الشفافية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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بعد أيام على تحذير منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة من أن المجاعة وشيكة في منطقة تيغراي في إثيوبيا، أظهرت وثيقة غير منشورة للأمم المتحدة أن نحو 350 ألف شخص يعيشون وضع المجاعة.

وكشفت الوثيقة غير المنشورة أن تحليلاً أجرته وكالات بالأمم المتحدة وجماعات إغاثة، خلص إلى أن الملايين في تيغراي يحتاجون إلى غذاء عاجل ودعم زراعي ومعيشي للحيلولة دون الانزلاق أكثر نحو المجاعة، وفق ما نشرت وكالة "رويترز" اليوم الخميس.

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الحكومة تشكك

من جانبها، تشكك الحكومة الإثيوبية في تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وذلك وفقاً لملاحظات اجتماع عقدته يوم الاثنين الماضي، اللجنة الدائمة بين الوكالات التي تضم رؤساء ما لا يقل عن 18 منظمة بعضها تابع للأمم المتحدة.

إلى ذلك، أكد دبلوماسي إثيوبي كبير في نيويورك لرويترز، اشترط عدم ذكر اسمه، أن الحكومة تشكك في التحليل وتشكك في أساليب المسح وتتهم التصنيف بالافتقار إلى الشفافية وعدم إجراء مشاورات كافية مع السلطات المعنية.

نازحون من تيغراي (رويترز)
نازحون من تيغراي (رويترز)

مساعدة طارئة

وكان برنامج الأغذية العالمي قد وجّه في الأول من يونيو الجاري، دعوة لجمع 203 ملايين دولار لزيادة مساعداته للإقليم.

كذلك، وزع مساعدات غذائية طارئة على أكثر من مليون شخص منذ بدء عمليات التوزيع في مارس في مناطق شمال غرب إقليم تيغراي وجنوبه، حيث 5,2 ملايين شخص، أي 91% من سكان الإقليم، بحاجة إلى مساعدة غذائية طارئة بسبب النزاع.

سكان من تيغراي (أرشيفية- فرانس برس)
سكان من تيغراي (أرشيفية- فرانس برس)

يذكر أن القتال اندلع في تيغراي بين القوات الحكومية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي كانت الحزب الحاكم في المنطقة في نوفمبر 2020.

وتدخلت قوات من إريتريا المجاورة في الصراع دعماً للحكومة الإثيوبية، وأسفر العنف عن مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف في المنطقة الجبلية التي يعيش فيها ما يربو على خمسة ملايين شخص.

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