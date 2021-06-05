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تحذير من مجاعة وشيكة في تيغراي مشابهة لمآسي 1984 بإثيوبيا

A displaced child from Western Tigray waits at meal time to receive a plate of food outside a classroom in the school where they are sheltering in Tigray's capital Mekele on February 24, 2021. For nearly two decades, the hilltop museum flanked by weeping willow trees showcased the military might of the Tigray region's ruling party, which dominated Ethiopian politics for decades. Located in the regional capital Mekele, the Tigray Martyrs' Monument housed weaponry and battle plans from the party's early days as a guerrilla movement, along with sepia portraits of men and women who lost their lives during its rise to power.
طفلة نازحة من غرب تيغراي تنتظر توزيع طعام في مأوى للاجئين في ميكيلي عاصة الإقليم
نزاع إثيوبيا

تحذير من مجاعة وشيكة في تيغراي مشابهة لمآسي 1984 بإثيوبيا

منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة: نسمع بالفعل عن وفيات مرتبطة بالجوع

متابع الغاء المتابعة

الأمم المتحدة – أسوشيتد برس

نشر في: آخر تحديث:

حذر منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، من أن المجاعة وشيكة في منطقة تيغراي المحاصرة في إثيوبيا وشمالي البلاد، وأن مئات الآلاف أو أكثر من السكان معرضون لخطر الوفاة.

وقال مارك لوكوك، إن الاقتصاد دُمر إلى جانب الأعمال التجارية والمحاصيل والمزارع، بسبب الأعمال القتالية، مشيراً إلى عدم وجود خدمات مصرفية أو اتصالات في هذه المنطقة.

أطفال نازحون من غرب تيغراي ينتظرون توزيع طعام في مأوى للاجئين في ميكيلي عاصة الإقليم
  • أطفال نازحون من غرب تيغراي ينتظرون توزيع طعام في مأوى للاجئين في ميكيلي عاصة الإقليم
  • أطفال نازحون من غرب تيغراي ينتظرون توزيع طعام في مأوى للاجئين في ميكيلي عاصة الإقليم
  • أطفال نازحون من غرب تيغراي ينتظرون توزيع طعام في مأوى للاجئين في ميكيلي عاصة الإقليم
  • أطفال نازحون من غرب تيغراي ينتظرون توزيع طعام في مأوى للاجئين في ميكيلي عاصة الإقليم
4 صور
أطفال نازحون من غرب تيغراي ينتظرون توزيع طعام في مأوى للاجئين في ميكيلي عاصة الإقليم
أطفال نازحون من غرب تيغراي ينتظرون توزيع طعام في مأوى للاجئين في ميكيلي عاصة الإقليم
أطفال نازحون من غرب تيغراي ينتظرون توزيع طعام في مأوى للاجئين في ميكيلي عاصة الإقليم
أطفال نازحون من غرب تيغراي ينتظرون توزيع طعام في مأوى للاجئين في ميكيلي عاصة الإقليم
أطفال نازحون من غرب تيغراي ينتظرون توزيع طعام في مأوى للاجئين في ميكيلي عاصة الإقليم
أطفال نازحون من غرب تيغراي ينتظرون توزيع طعام في مأوى للاجئين في ميكيلي عاصة الإقليم
أطفال نازحون من غرب تيغراي ينتظرون توزيع طعام في مأوى للاجئين في ميكيلي عاصة الإقليم
أطفال نازحون من غرب تيغراي ينتظرون توزيع طعام في مأوى للاجئين في ميكيلي عاصة الإقليم

وأضاف لوكوك في بيان: "نسمع بالفعل عن وفيات مرتبطة بالجوع. يتعين على المجتمع الدولي أن يكثف جهوده، لاسيما من خلال توفير الأموال".

ولا أحد يعرف عدد المدنيين أو المقاتلين الذين لقوا حتفهم طيلة أشهر من التوترات السياسية بين حكومة الرئيس الإثيوبي أبي أحمد وزعماء تيغراي الذين كانوا يهيمنون على الحكومة الإثيوبية، والتي تحولت إلى حرب في نوفمبر الماضي.

وتعاونت إريتريا، وهي عدو لتيغراي منذ فترة طويلة، مع إثيوبيا المجاورة في الصراع.

لاجئون من تيغراي في السودان ينتظرون توزيع الطعام
لاجئون من تيغراي في السودان ينتظرون توزيع الطعام
صور.. 13 قتيلا من عائلة واحدة بحادث مروري مروع باليمن اليمن صور.. 13 قتيلا من عائلة واحدة بحادث مروري مروع باليمن

وفي أواخر مايو الماضي، رسم لوكوك صورة قاتمة لتيغراي منذ بدء الحرب، حيث نزح ما يقدر بمليوني شخص، وقتل وجرح مدنيون، فضلاً عن انتشار الاغتصاب وأشكال أخرى من "العنف الجنسي المقيت" على نطاق واسع ومنهجي. هذا بالإضافة لتدمير والبنية التحتية العامة والخاصة الضرورية للمدنيين، بما في ذلك المستشفيات والأراضي الزراعية.

وقال لوكوك: "يوجد الآن مئات الآلاف من الأشخاص شمالي إثيوبيا في ظروف مجاعة.. هذه أسوأ مشكلة مجاعة شهدها العالم منذ عقد من الزمان، منذ أن فقد ربع مليون صومالي حيواتهم في المجاعة هناك عام 2011. وما يحدث الآن له أصداء مروعة للمأساة الهائلة التي حصلت في إثيوبيا عام 1984".

من المجاعة التي ضربت اثيوبيا في 1984
  • من المجاعة التي ضربت اثيوبيا في 1984
  • من المجاعة التي ضربت اثيوبيا في 1984
2 صور
من المجاعة التي ضربت اثيوبيا في 1984
من المجاعة التي ضربت اثيوبيا في 1984
من المجاعة التي ضربت اثيوبيا في 1984
من المجاعة التي ضربت اثيوبيا في 1984
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