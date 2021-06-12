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العنف في أفغانستان.. 7 قتلى بتفجير حافلتي ركاب

أحد الناجين من التفجير (رويترز)
أحد الناجين من التفجير (رويترز)

العنف في أفغانستان.. 7 قتلى بتفجير حافلتي ركاب

سلسلة هجمات استهدفت حافلات صغيرة يستخدمها أفراد أقلية الهزارة

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دبي - العربية.نت

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قتل سبعة أشخاص وجرح ستة آخرون في تفجيرين استهدفا بعد ظهر السبت حافلتي ركاب صغيرتين في غرب كابول، بحسب وزارة الداخلية الأفغانية.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة طارق عريان بأن حافلتين صغيرتين استهدفتا في تفجيرين وقعا في حيّين تقطنهما أقلية الهزارة الشيعية.

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ارتفاع وتيرة الهجمات

كما أضاف أن "ستة أشخاص بينهم امرأة قتلوا وجرح اثنان آخرون في التفجير الأول، وقتل شخص وجرح أربعة آخرون في التفجير الثاني".

ولم تتبنَ أي جهة هاتين العمليتين وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وقُتل حوالي عشرة أشخاص الأسبوع الماضي في كابول في سلسلة هجمات استهدفت حافلات صغيرة يستخدمها خصوصاً أفراد أقلية الهزارة.

أحد الحافلات المستهدفة (أ ب)
أحد الحافلات المستهدفة (أ ب)

هجوم دام على مدرسة للبنات

وفي وقت تسرّع القوات الأميركية انسحابها من أفغانستان، تصاعدت وتيرة الهجمات ضد المدنيين بشكل ملحوظ في كابول وغيرها من المحافظات.

وفي الثامن من مايو الماضي، قُتل أكثر من خمسين شخصا وجُرح حوالي مئة آخرين في هجوم ثلاثي أمام مدرسة للبنات في حيّ للهزارة. وكان الهجوم الأكثر دموية منذ عام. ولم تتبنَّ أي جهة هذا الهجوم.

واتّهمت السلطات حركة طالبان بالوقوف خلفه إلا أن المتمردين نفوا أن يكونوا منفذيه.

وتصاعد العنف والفوضى في أفغانستان تزامناً مع انسحاب الولايات المتحدة والناتو والذي سيكتمل بحلول 11 سبتمبر على أبعد تقدير.

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