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ماكرون يبحث مع أردوغان ملفي سوريا وليبيا ويتحدث عن "تعاون"

Turkish President Tayyip Erdogan meets with his French counterpart Emmanuel Macron during a bilateral meeting, on the sidelines of the NATO summit, in Brussels, Belgium June 14, 2021. Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE.
من لقاء ماكرون وأردوغان اليوم في بروكسل
تركيا وأوروبا

ماكرون يبحث مع أردوغان ملفي سوريا وليبيا ويتحدث عن "تعاون"

الرئيس الفرنسي يؤكد أنه أبلغ نظيره التركي بـ"ضرورة توضيح أعضاء الناتو لأهدافهم الاستراتيجية المشتركة"

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دبي – العربية.نت

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قال مكتب الرئيس الفرنسي إن إيمانويل ماكرون الرئيس بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين الحاجة إلى العمل معاً للتصدي للمشكلات في سوريا وليبيا.

والتقى ماكرون بأردوغان خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المنعقدة في بروكسل.

أردوغان خلال وصوله لقمة الناتو
أردوغان خلال وصوله لقمة الناتو

وقال ماكرون عقب اللقاء الذي استمر 52 دقيقة: "تحدثت مع أردوغان وأبلغته بضرورة توضيح أعضاء الناتو لأهدافهم الاستراتيجية المشتركة".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "حديثي مع أردوغان أسفر عن رغبة مشتركة في التعاون في سوريا وليبيا".

ماكرون خلال وصوله لقمة الناتو
ماكرون خلال وصوله لقمة الناتو
قمة لحلف الناتو.. وملفات روسيا والصين وأفغانسان ابرزها أميركا قمة لحلف الناتو.. وملفات روسيا والصين وأفغانسان ابرزها

وانطلقت قمة الناتو، اليوم الاثنين، بمشاركة زعماء وقادة دول الحلف البالغة عددها 30 دولة، وسط تدابير أمنية مشددة.

ومن أهم بنود القمة، مناقشة مستقبل الحلف، ورسم خارطة طريق الناتو لمدة 10 أعوام، إلى جانب العلاقات مع روسيا والصين وتغير المناخ والتهديدات السيبرانية.

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