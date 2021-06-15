.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

استنفار في القدس قبل "مسيرة الأعلام".. ويوم غضب فلسطيني

قوات إسرائيلية (أرشيفية- فرانس برس)
قوات إسرائيلية (أرشيفية- فرانس برس)

استنفار في القدس قبل "مسيرة الأعلام".. ويوم غضب فلسطيني

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بينما ترتفع المخاوف من أن تعيد المسيرة الإسرائيلية المتوقعة مساء اليوم الثلاثاء تأجيج التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تشهد مدينة القدس استنفارا أمنياً.

فقد أفاد مراسل العربية/الحدث بأن 2000 رجل أمن إسرائيلي انتشروا من أجل تأمين "مسيرة الأعلام".

كما أوضح أن تلك المسيرة، التي قد تشكل أول تحد أمني للحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت، لن تدخل البلدة القديمة للقدس.

بعد خلاف مع الشرطة.. إلغاء مسيرة لليمين المتطرف بالقدس العرب والعالم بعد خلاف مع الشرطة.. إلغاء مسيرة لليمين المتطرف بالقدس

فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم إلى أن الشرطة ستسمح للمشاركين بالتجمع خارج باب العامود في المدينة المسورة، لكنها لن تسمح لهم بعبوره إلى الحي الذي يغلب على سكانه الفلسطينيون.

مجموعات يمينية متطرفة

ومن المتوقع أن تسير مجموعات يمينية متطرفة حول البلدة القديمة المسورة في القدس الشرقية، في مراسم تلويح بالأعلام، ما يخاطر بتأجيج التوتر مع الفلسطينيين في المدينة، وتفجر العنف مرة أخرى بين إسرائيل ومسلحي غزة.

وتمثل مسيرة اليوم التي من المقرر أن تبدأ الساعة السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (1530 بتوقيت غرينتش) بعد أن وافق عليها وزير الداخلية أمس، تحديا فوريا لرئيس الوزراء الجديد، الذي تولى المنصب الأحد، منهيا حكم سلفه المخضرم بنيامين نتنياهو الذي استمر 12 عاما.

مناصرون لرئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بينيت (فرانس برس)
مناصرون لرئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بينيت (فرانس برس)

يوم غضب فلسطيني

في المقابل، دعت الفصائل الفلسطينية، التي وصفت المسيرة بأنها استفزاز إلى يوم غضب" في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

فيما قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على تويتر "نحذر من التداعيات الخطيرة التي قد تنتج عن نية قوة الاحتلال السماح للمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين بالمضي قدما في مسيرة الأعلام في القدس المحتلة".

جندي إسرائيلي (أرشيفية- فرانس برس)
جندي إسرائيلي (أرشيفية- فرانس برس)

من جهته، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الفلسطينيين للتدفق على البلدة القديمة للتصدي للمسيرة.

يذكر أنه تم تحويل مسار المسيرة الأصلية التي كانت مقررة يوم العاشر من مايو في اللحظات الأخيرة، بعدما اشتعل العنف بين تل أبيب وغزة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فاز بجائزة العمر.. شاهد رد صبي على هدية لاعب تنس شهير فاز بجائزة العمر.. شاهد رد صبي على هدية لاعب تنس شهير
على الهواء مباشرة.. إعلامية شهيرة تعلن إصابتها بالسرطان على الهواء مباشرة.. إعلامية شهيرة تعلن إصابتها بالسرطان
الأكثر قراءة
يتحدث الإنجليزية فقط.. صبي مصري يعاني من متلازمة تمنعه من نطق العربية يتحدث الإنجليزية فقط.. صبي مصري يعاني من متلازمة تمنعه من نطق العربية
معظم وزيرات الحكومة الإسرائيلية من دولتين عربيتين معظم وزيرات الحكومة الإسرائيلية من دولتين عربيتين
أحد أحماض أوميغا-3.. سم قاتل للأورام السرطانية أحد أحماض أوميغا-3.. سم قاتل للأورام السرطانية
أحمد هيكل للعربية: هذا سبب منعي من السفر خارج مصر أحمد هيكل للعربية: هذا سبب منعي من السفر خارج مصر
قرار قضائي بحق طفل فويس كيدز المتهم بالشروع في القتل والنيابة تكشف تفاصيل  قرار قضائي بحق طفل فويس كيدز المتهم بالشروع في القتل والنيابة تكشف تفاصيل 
مسؤول للعربية: الصادرات المصرية تواجه مسؤول للعربية: الصادرات المصرية تواجه "مشكلة كبيرة للغاية"!
قبل أن تذهب
صباح تدرب الرجال على الملاكمة في صعيد مصر
صباح تدرب الرجال على الملاكمة في صعيد مصر
اكتشف المزيد