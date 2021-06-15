إسرائيل: نعمل مع واشنطن لمنع إيران من امتلاك النووي

جدد وزير الدفاع في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بيني غانتس، موقف بلاده من حيازة إيران لسلاح نووي.

وأكد أن تل أبيب ستواصل العمل والنسيق مع واشنطن من أجل منع طهران من امتلاك أسلحة نووية.

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كما أضاف في تغريدة نشرها على حسابه على تويتر مساء أمس الإثنين ، أنه شدد خلال اجتماعه مع المبعوث الأميركي إلى إسرائيل، مايكل راتني، على أن بلاده ستواصل مساعيها مع حلفائها من أجل منع طهران من امتلاك النووي، وستجري المناقشات اللازمة حول تلك القضية خلف أبواب مغلقة.

"الاتفاق النووي سيء"

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يائير لابيد، أكد بدوره في وقت سابق أمس أن بلاده "ستفعل كل ما بوسعها" لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

كما اعتبر لابيد، الذي سيكون رئيس الوزراء البديل بعد سنتين، خلال مراسم تسلم مهامه من سلفه المنتهية ولايته غابي أشكنازي، أمس أن الاتفاق النووي الموقع مع طهران "سيء".

يشار إلى أن تل أبيب لطالما أكدت أنها لن تتوانى عن منع السلطات الإيرانية من الحيازة على سلاح نووي بشتى الطرق. وتعتبر هذه النقطة من المسلمات المشتركة لكافة الحكومات في إسرائيل بغض النظر عن مشاربها، أو مكوناتها.