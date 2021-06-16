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الكرملين: الخطوط الحمراء واضحة جدا بالنسبة لبوتين

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين
ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

الكرملين: الخطوط الحمراء واضحة جدا بالنسبة لبوتين

بيسكوف: الرئيسان الروسي والأميركي قد يتحدثان وجهاً لوجه إذا أرادوا ذلك

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دبي - العربية.نت

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بعد أكثر من 24 ساعة على تأكيد الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال قمة الأطلسي أنه سيحدد لنظيره الروسي الخطوط الحمراء خلال لقاء مرتقب اليوم في جنيف، ردت موسكو، مؤكدة أنها واضحة جدا فيما يتعلق بهذا الأمر.

وقال السكرتير الصحافي للرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن بوتين واضح دائمًا في تحديد "الخطوط الحمراء" لروسيا، خاصة في مثل هذا الحديث الصعب مع الرئيس الأميركي.

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قد يتحدثان وجهاً لوجه

كما أضاف في مقابلة مع القناة الأولى أن الرئيسين الروسي والأميركي، قد يتحدثان وجهاً لوجه إذا أرادوا ذلك، فلا أحد يحد من وقت المفاوضات. وقال: "رؤساء الدول هم رؤساء دول، فإذا رأوا أنه من الضروري التحدث وجهاً لوجه، فسيفعلون ذلك، ولن يحدد لهم أحد الوقت!".

أما في ما يتعلق بجدول القمة الرئاسية المرتقبة، وسط توتر بين الجانبين، فأوضح أن "جدول الأعمال واسع للغاية لدرجة أنه من الصعب تحديده ضمن 4-5 ساعات من المفاوضات".

بايدن وبوتين (فرانس برس)
بايدن وبوتين (فرانس برس)

على صعيد متصل، حث بيسكوف على ضرورة البدء السريع بمفاوضات للحد من التسلح. وقال "تم تمديد معاهدة [START-3]، واتخذت إدارة بايدن قرارًا سياسيًا إيجابيا، لكن الوقت يمضي بسرعة، ونحن بحاجة ماسة لبدء المفاوضات.

كما ختم مشددا على أن ضبط التسلح مسألة حساسة ومعقدة جدا.

يذكر أن تلك القمة الروسية الأميركية تعقد وسط توتر ملحوظ في العلاقات بين الطرفين، بسبب العديد من الملفات منها شبح التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية، فضلا عن الهجمات السيبرانية، بالإضافة إلى مسألة حقوق الإنسان والمعارضين، وأوكرانيا، وصولا إلى التقارب الصيني الروسي.

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