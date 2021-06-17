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الأردن.. اعتقال النائب المفصول أسامة العجارمة

أسامة العجارمة

الأردن.. اعتقال النائب المفصول أسامة العجارمة

البرلمان الأردني كانو صوّت على تجميد عضويته عاماً واحداً

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، الأربعاء، أنه وبناء على المذكرة الصادرة عن مدعي عام محكمة أمن الدولة، اعتقلت الأجهزة الأمنية مساء الأربعاء النائب المفصول أسامة العجارمة.

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وبدأت قضية العجارمة، الشهر الماضي عندما صوت البرلمان الأردني على تجميد عضويته عاماً واحداً، بسبب إساءته للمجلس وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للبرلمان.

مشادة كلامية في البرلمان

كما، نص قرار المجلس حينها، على حرمانه من الاشتراك بأعمال المجلس وقطع مخصصاته خلال فترة التجميد.

إثر ذلك، وقعت مواجهات وإطلاق نار كثيف أوائل الشهر الجاري، في منطقة أم البساتين التابعة لناعور قرب العاصمة الأردنية عمّان، بين أنصار النائب الأردني المفصول من البرلمان، والقوات الأمنية، أطلق الأمن خلالها الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

كذلك اندلعت أعمال شغب وإحراق مركبات وإطلاق عيارات نارية في الهواء، قامت بها مجموعة من أنصار النائب المذكور في منطقة ناعور غرب العاصمة الأردنية، ما أدى إلى إصابة أربعة من رجال الأمن العام.

يشار إلى أن مشادة كلامية كانت وقعت بين العجارمة ورئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات في 24 مايو/أيار الماضي، بسبب انقطاع التيار الكهربائي قبلها بثلاثة أيام في العديد من محافظات البلاد، ما اعتبره المجلس إساءة له ولهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للبرلمان.

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