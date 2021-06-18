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إعادة انتخاب غوتيريش أميناً عاماً للأمم المتحدة لولاية ثانية

United Nations Secretary-General Antonio Guterres attends a meeting with Russian Foreign Minister in Moscow on May 12, 2021.
الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش (أرشيفية)

إعادة انتخاب غوتيريش أميناً عاماً للأمم المتحدة لولاية ثانية

شرع السفراء في الجمعية العامة بالتصفيق عندما أعلن رئيسها إعادة انتخاب السياسي البرتغالي بالتزكية

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دبي – العربية.نت

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انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنطونيو غوتيريش، أميناً عاماً لفترة ثانية، ليستمر في منصبه خمس سنوات أخرى، مسؤولاً عن المنظمة المكونة من 193 دولة.

وشرع السفراء في الجمعية العامة بالتصفيق عندما أعلن فولكان بوزكير، رئيس الجمعية، إعادة انتخاب غوتيريش بالتزكية.

فولكان بوزكير (أرشيفية)
فولكان بوزكير (أرشيفية)

قبيل الإعلان، قرأ سفين يورغنسن، سفير أستونيا لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الحالي، قراراً تبناه المجلس المكون من 15 دولة يوصي بتعيين غوتيريش لفترة ثانية.

وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، تنتخب الجمعية العامة الأمين العام بتوصية من مجلس الأمن.

مجلس الأمن الدولي (أرشيفية)
مجلس الأمن الدولي (أرشيفية)

وتبدأ الولاية الجديدة لهذا السياسي البرتغالي الذي شغل في السابق منصب رئيس وزراء بلاده في الأول من يناير 2022 وتستمر حتى 2026.

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وقال غوتيريش إثر إعادة انتخابه: "تحدينا الأكبر، وهو في الوقت نفسه فرصتنا الكبرى، هو استخدام هذه الأزمة (كورونا) لقلب مسار الوضع، والانتقال إلى عالم يستخلص العبر، ويعزز الانتعاش العادل والأخضر والمستدام ويُظهر المسار من خلال تعاون دولي متزايد وفعّال للاستجابة إلى المشاكل العالمية".

وأضاف أن "تجاوز هذه المرحلة سيتطلّب جهداً حقيقياً لتعزيز ما يعمل وشجاعةً لاستخلاص العبر مما لا يعمل. هذا الأمر يتطلّب أن نتبنى تدابير للوقاية والاستعداد - بالمعنى الواسع للمصطلح - وهذه أولية قصوى للنظام الدولي".

وغوتيريش هو رئيس وزراء برتغالي أسبق والمفوض السامي السابق للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بين عامي 2005 و2015.

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