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رئيس هندوراس يدشن بنفسه سفارتها في القدس الخميس

الرئيس الهندوري يصل اليوم الأربعاء إلى إسرائيل

رئيس هندوراس يدشن بنفسه سفارتها في القدس الخميس

كانت هندوراس، فتحت في 2019 مكتبا تجاريا "ملحقاً" في المدينة ببعثتها الدبلوماسية في تل أبيب

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لندن- العربية.نت

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هندوراس ستصبح الخميس رابع دولة في العالم تنقل سفارتها من تل أبيب الى القدس المحتلة، وهي سفارة وعد الرئيس الهندوري Juan Orlando Hernándezأن يدشنها بنفسه، بناء على وعد قطعه منذ شهر تقريبا.

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وكانت هندوراس، الواقعة في أميركا الوسطى بين غواتيمالا ونيكارغوا والسلفادور، فتحت في 2019 مكتبا تجاريا "ملحقاً" في المدينة ببعثتها الدبلوماسية في تل أبيب، وفقا لما طالعته "العربية.نت" في صحيفة El Heraldo الموردة بخبرها عن السفارة أن إسرائيل فتحت بعد عام مكتبا تجاريا مماثلا في Tegucigalpa عاصمة هندوراس، سيتحول هذا العام إلى سفارة.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الهندوري اليوم الأربعاء إلى إسرائيل وبرفقته زوجته ووزير الخارجية "لتوقيع اتفاقيات مهمة في مجالات السياحة والزراعة والتعليم والتكنولوجيا الإلكترونية، إضافة إلى تدشين السفارة، ثم يقوم بزيارتين رسميتين إلى إسبانيا وألمانيا" على حد ما نقلت الصحيفة عن سفير هندوراس لدى إسرائيل، ماريو كاستيلو، والذي ينتقل سيصبح سفير رابع دولة تنقل سفارتها إليها، بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا وكوسوفو.

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