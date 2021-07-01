صلاة بالفاتيكان على نية لبنان.. 30% من أطفاله ينامون ببطون خاوية

يعاني الأطفال في لبنان من وطأة أحد أسوأ الانهيارات الاقتصادية في العالم في الآونة الأخيرة".

وفقا لمسح نشرته "اليونيسف"، اليوم الخميس، رأت المنظمة أن "الأزمات المتتالية التي تضافرت في تكوين الأزمة الكبيرة، بما فيها الانهيار الاقتصادي الكامل، أدت إلى جعل الأسر والأطفال في لبنان في حال يرثى لها، وأثرت تقريبا على كل جانب من جوانب حياتهم، وذلك في ظلِ شح الموارد واستحالة الوصول واقعيا الى الدعم الاجتماعي".

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وقالت ممثلة اليونيسف في لبنان يوكي موكو عن الموضوع: "في ظل عدم وجود تحسن في الأفق، المزيد من الأطفال يذهبون إلى فراشهم ببطون خاوية. تتأثر صحة الأطفال ومستوى تعليمهم وكل مستقبلهم، فالأسعار تحلق في شكل هائل ونسبة البطالة تستمر في الارتفاع. ويزداد عدد الأسر في لبنان التي تضطر إلى اتخاذ تدابير التأقلم السلبية لتتمكن من الصمود، كإلغاء بعض وجبات الطعام توفيرا لثمنها أو إرسال أطفالهم الى العمل، يكون غالبا في ظروف عمل خطيرة، أو اللجوء الى تزويج بناتهم القاصرات، أو بيع ممتلكاتهم".

وبحسب المسح الذي أجرته اليونيسف حديثا، نبين أن " أكثر من 30 في المئة من الأطفال في لبنان ناموا في فراشهم، في الشهر الماضي، ببطون خاوية، لعدم حصولهم على عدد كاف من وجبات الطعام.

و77% من الأسر لا تملك ما يكفي من غذاء أو من مال لشرائه. وترتفع هذه النسبة بين الأسر السورية إلى 99%. و60% من الأسر تضطر إلى شراء الطعام عبر مراكمة الفواتير غير المدفوعة أو من خلال الاقتراض والاستدانة. 30% من الأطفال في لبنان لا يتلقون الرعاية الصحية الأولية التي يحتاجون إليها. وأعربت 76% من الأسر عن تأثرها الكبير بالزيادة الهائلة في أسعار الأدوية. واحد من كل عشرة أطفال في لبنان أرسل إلى العمل. 40% من الأطفال ينتمون إلى أسر لا يعمل فيها أحد، و77% من تلك الأسر لا تتلقى مساعدة اجتماعية من أي جهة. 15 في المئة من الأسر في لبنان توقفت عن تعليم أطفالها. 80 في المئة من مقدمي الرعاية يتحدثون عن مواجهة الأطفال صعوبات في التركيز على دراستهم في المنزل إما بسبب الجوع أو نتيجة الاضطراب النفسي".

وجاء في المسح أيضا: "الركود الاقتصادي ليس سوى واحدة من جملة الأزمات التي تعصف في البلاد، التي تترنح تحت تأثير جائحة كوفيد-19 ونتائج التفجيرين الهائلين اللذين عصفا في مرفأ بيروت في أغسطس 2020، يضاف الى ذلك عدم الاستقرار السياسي المستمر. وفي حين يصنف 1,5 مليون سوري في عداد الأكثر ضررا، فإن عدد اللبنانيين الذين باتوا بحاجة الى دعم سريع يرتفع بسرعة قياسية".

وذكرت موكو أن "البنك الدولي وصف ما يحدث حاليا في لبنان بأنه أحد أكبر ثلاثة انهيارات اقتصادية ظهرت منذ منتصف القرن التاسع عشر"، لافتة إلى أن "ما سلط الضوء عليه مسح اليونيسف، أن الأطفال هم الفريسة الأسهل للكارثة العميقة ويتحملون غالبا وطأتها".



الأطفال يعملون من أجل سد رمقهم

وجددت اليونيسف دعواتها الى "السلطات المحلية في لبنان من أجل التوسع السريع في تلبية الحاجات الملحة وتوفير إجراءات الحماية الاجتماعية، من أجل ضمان الحصول على تعليم جيد لكل طفل، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وحماية الطفل".





وقالت موكو في هذا الإطار: "إن اتخاذ إجراءات حازمة حاسمة مع تضافر الجميع في تنفيذها لهو أمر بالغ الأهمية من أجل التخفيف من المعاناة، خصوصا بين الفئات الأكثر ضعفا، ممن يقعون في براثن دوامة الفقر". تعمل اليونيسف على توسعة برنامجها، بدعم من الجهات المانحة".

وأضافت: "وستكون المنظمة مستعدة، كما دائما، لمساعدة المزيد من الأطفال والأسر. "لأن رفاه الأطفال وحمايتهم يجب أن تكون أولوية قصوى من أجل ضمان الوفاء بحقوقهم تحت أي ظرف. ولا يمكن للبنان تحمل كلفة وجود أطفال يحرمون التغذية، أو يضطرون إلى ترك مدارسهم، أو يعانون صحة هشة وضعيفة، أو يواجهون مخاطر الاعتداء والعنف والاستغلال. الأطفال مستقبل أي أمة. إنهم الاستثمار الأول والأخير".

"صلاة من أجل لبنان"

ويلتقي البابا فرنسيس اليوم الخميس عشرة من أبرز رجال الدين المسيحيين اللبنانيين للبحث في الوضع الاقتصادي والسياسي الصعب في بلدهم الذي يأمل زيارته قريبا.

وسيستضيفهم في نزل القديسة مرثا في الفاتيكان، حيث يقيم الحبر الأعظم نفسه، قبل المشاركة في ما وصفه بـ"يوم صلاة وتأمل خاص من أجل لبنان".

وكتب البابا في تغريدة الأربعاء "أدعو الجميع إلى الوحدة معنا روحيا بالصلاة كي ينهض لبنان من الأزمة الخطيرة التي يمر بها وأن يُظهر مجددا وجهه، وجه السلام والرجاء".

وصلى البابا مرارا من أجل لبنان، الذي يشهد منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً فاقمه انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي الذي أودى بأكثر من 200 شخص ودمّر أجزاء كاملة من المدينة.