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غارات إسرائيلية على موقع للفصائل الفلسطينية جنوب غزة

Smoke and flames are seen after an Israeli air strike in the northern Gaza Strip, June 17, 2021. REUTERS/Mohammed Salem
غارات إسرائيلية سابقة على غزة (أرشيفية)
غزة و حماس

غارات إسرائيلية على موقع للفصائل الفلسطينية جنوب غزة

تأتي الغارات إثر نشوب 4 حرائق في إسرائيل جراء بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

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قصفت طائرات إسرائيلية ليل الخميس-الجمعة مواقعاً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

واستهدفت المقاتلات الإسرائيلية بعدة صواريخ موقعاً لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، جنوبي مدينة غزة الواقعة شمال القطاع. ولم يتم الإعلان عن وقوع إصابات جراء القصف.

عناصر من كتائب القسام في غزة (أرشيفية)
عناصر من كتائب القسام في غزة (أرشيفية)

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أغارت طائرات مقاتلة الليلة على موقع يتبع لحركة حماس يُستخدم لتصنيع الأسلحة، رداً على إطلاق بالونات حارقة نحو الغلاف، وسيتم الرد بقوة على أي هجمات أخرى من قطاع غزة".

وقد تسببت بالونات حارقة، أُطلِقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل الخميس، باندلاع أربعة حرائق، على ما أكدت خدمة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية.

وقالت الخدمة التي عملت طواقمها على إطفاء الحرائق في بيان إن "أربعة حرائق اندلعت في منطقة إشكول قرب قطاع غزة" وأن الخبراء خلصوا إلى أن سببها يعود إلى "بالونات حارقة".

إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة (أرشيفية)
إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة (أرشيفية)
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وتأتي هذه الحرائق بعد حوادث مماثلة شهدها الشهر الماضي وردت عليها إسرائيل بتنفيذ ضربات جوية ضد أهداف في قطاع غزة.

وأعلنت إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة في 21 مايو الماضي وقفاً لإطلاق النار وأنهتا تصعيداً دموياً استمر 11 يوماً أسفر في الجانب الفلسطيني عن سقوط 260 قتيلاً بينهم 66 طفلاً، بينما قُتل في إسرائيل 13 شخصاً بينهم طفل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في احتفال عسكري الخميس إن إسرائيل "لا تتطلع إلى القتال.. ولكن إذا لزم الأمر فلن نتردد وسيكون ردناً قوياً".

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