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17 جثة.. شاهد تحطم طائرة عسكرية بالفلبين

من الحادث

17 جثة.. شاهد تحطم طائرة عسكرية بالفلبين

الحادث وقع عندما حاولت الطائرة الهبوط في مدرج مطار جزيرة جولو

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دبي - العربية.نت

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أفاد قائد القوات المسلحة الفلبينية، الأحد، بتحطم طائرة عسكرية تقل 85 شخصا.

وأكد سيريليتو سوبيخانا، أن طائرة من طراز C130 تابعة لسلاح الجو تحطمت الساعة 11:30 صباح اليوم في مقاطعة سولو جنوب البلاد، موضحاً أن الحادث وقع عندما حاولت الطائرة الهبوط في مدرج مطار جزيرة جولو في المقاطعة.

انتشال 17 جثة

كما قال في تصريحات للصحافيين، إن عمليات الإنقاذ للركاب وأفراد الطاقم مستمرة، مشيراً إلى أنه تم إنقاذ 40 شخصا على الأقل.

وفي وقت لاحق، نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورينزانا، أن الطائرة المنكوبة كانت تقل 92 شخصا بينهم ثلاثة طيارين وخمسة من أفراد الطاقم الآخرين.

إلى ذلك، أوضح وزير الدفاع للصحافيين أن 17 جثة تم انتشالها في موقع الكارثة.

كما توقع ارتفاع حصيلة الضحايا الذين قضوا في الحادث صباح اليوم.

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