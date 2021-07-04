17 جثة.. شاهد تحطم طائرة عسكرية بالفلبين

أفاد قائد القوات المسلحة الفلبينية، الأحد، بتحطم طائرة عسكرية تقل 85 شخصا.

LOOK: The C-130 crash site in Patikul, Sulu on Sunday (July 4, 2021). The aircraft was on a troop transport mission, according to AFP chief Gen. Cirilito Sobejana. | via Priam Nepomuceno (📸: courtesy of Bridge Bridge, PTV) pic.twitter.com/aVlGfs43f7 — Phil News Agency (@pnagovph) July 4, 2021

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وأكد سيريليتو سوبيخانا، أن طائرة من طراز C130 تابعة لسلاح الجو تحطمت الساعة 11:30 صباح اليوم في مقاطعة سولو جنوب البلاد، موضحاً أن الحادث وقع عندما حاولت الطائرة الهبوط في مدرج مطار جزيرة جولو في المقاطعة.

انتشال 17 جثة

كما قال في تصريحات للصحافيين، إن عمليات الإنقاذ للركاب وأفراد الطاقم مستمرة، مشيراً إلى أنه تم إنقاذ 40 شخصا على الأقل.

#BREAKING A Philippine military plane carrying 85 people crashes, AFP quoted Armed Forces Chief Cirilito Sobejana as saying. #Philippine #AirForece #crash pic.twitter.com/d22rvvFEpi — Chaudhary Sahab (@JournalistSahab) July 4, 2021

وفي وقت لاحق، نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورينزانا، أن الطائرة المنكوبة كانت تقل 92 شخصا بينهم ثلاثة طيارين وخمسة من أفراد الطاقم الآخرين.

إلى ذلك، أوضح وزير الدفاع للصحافيين أن 17 جثة تم انتشالها في موقع الكارثة.

كما توقع ارتفاع حصيلة الضحايا الذين قضوا في الحادث صباح اليوم.