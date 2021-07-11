المعارضة تطالب أردوغان بإلغاء الوصاية على البرلمان والقضاء

أكد زعيم المعارضة التركية حاجة تركيا إلى بداية جديدة، وضرورة إلغاء الوصاية على القضاء والبرلمان في البلاد.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيلتشدار أوغلو في كلمة له اليوم الأحد في ولاية إدرنة (غرب البلاد): "تركيا بحاجة إلى بداية جديدة. في هذا البلد، لا أريد أن أرى الملايين تتغذى من حاويات القمامة".

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وفي تعليقه على فكرة ترشحه للرئاسة، قال كيلتشدار أوغلو: "إذا كنا نبحث عن رئيس، فنحن بحاجة إلى خلق مؤهلاته في أذهاننا، وسرد المؤهلات المطلوبة للرئيس".

وأضاف: "يجب على الرئيس احتضان الجميع. لا يمكن صنع السياسة على أساس الهوية أو المعتقد أو أسلوب الحياة.. نحن الآن نمارس السياسة على أساس الهويات الاجتماعية".

وطالب زعيم المعارضة التركية الرئيس رجب طيب أردوغان بـ"إلغاء الوصاية المدنية على القضاء"، مضيفاً: "كما يجب على الرئيس أن يعد هذه الأمة بتطهير بقايا قانون الانقلاب".

وتابع: "هل نستحق ديمقراطية من الدرجة الأولى أم من الدرجة الثالثة؟ يجب أن يسعى الرئيس إلى ديمقراطية من الدرجة الأولى وإنهاء الوصاية على البرلمان.. عندما تنتخبون نائباً، هل حقاً تنتخبون النواب؟ الأمة تنتخب مُمثليها، لكن المنتخبين يبقون تحت الوصاية".

وأردف رئيس حزب الشعب الجمهوري: "تحتاج تركيا إلى بداية جديدة، نحن دولة غنية، لدينا كل أنواع الخيارات والفرص، لكن الموارد لا تُستخدم بشكل صحيح".