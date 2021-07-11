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الهند تسحب مسؤولين من قندهار مع توسع طالبان في بسط نفوذها

An Afghan security personnel stands guard at the site of a car bomb attack in Kandahar on July 6, 2021.
قوات أفغانية في مدينة قندهار (أرشيفية)
طالبان

الهند تسحب مسؤولين من قندهار مع توسع طالبان في بسط نفوذها

وزارة الخارجية الهندية أكدت أنها تتابع عن كثب تطورات الوضع الأمني في أفغانستان موضحة أن قنصلية قندهار يديرها الآن الموظفون المحليون مؤقتاً

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مومباي – رويترز

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قالت الهند اليوم الأحد إنها أعادت بصفة مؤقتة مسؤولين من قنصليتها في مدينة قندهار، إحدى مدن جنوب أفغانستان الرئيسية، في ضوء استمرار مقاتلي طالبان في توسيع نطاق نفوذهم مع انسحاب القوات الدولية.

وقال اريندام باجتشي، المتحدث الرئيسي باسم وزارة الخارجية الهندية في بيان: "بسبب القتال العنيف بالقرب من مدينة قندهار، تم بصفة مؤقتة إعادة الأفراد الذين يوجد مقر عملهم في الهند".

القنصلية الهندية في قندهار (أرشيفية)
القنصلية الهندية في قندهار (أرشيفية)

وأضاف أن الهند تتابع عن كثب تطورات الوضع الأمني في أفغانستان موضحاً أن قنصلية قندهار يديرها الآن الموظفون المحليون مؤقتاً.

وكان مسؤولون بحركة طالبان قد قالوا الجمعة إن الحركة تسيطر على 85% من أراضي أفغانستان في أعقاب سحب الولايات المتحدة ودول أخرى معظم قواتها بعد حرب استمرت 20 عاماً.

من جهتهم، وصف مسؤولون بالحكومة الأفغانية تصريح طالبان بأنه حملة دعاية.

معدات للجيش الأميركي في قندهار (أرشيفية)
معدات للجيش الأميركي في قندهار (أرشيفية)

يأتي هذا بينما أعلنت الشرطة الأفغانية السبت مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين في تفجيرين بالعاصمة كابول وولاية قندهار.

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ونقلت قناة "طلوع نيوز" المحلية عن شرطة كابول قولها في بيان إن تفجيراً وقع عند مكتب عقاري بالحي الثامن بكابل، صباح السبت. وأضاف البيان أن التفجير تسبب بمقتل مدنيين اثنين وإصابة 4 آخرين.

وفي حادث منفصل، قالت مصادر أمنية إن مدنيين قتلا وأصيب 3 آخرون، بينهم ضابطا شرطة، في تفجير استهدف سيارة حاكم مقاطعة دامان في قندهار. وأوضحت المصادر أن حاكم المقاطعة بير محمد نجى من الحادث.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثين.

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