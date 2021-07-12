زعيم المعارضة التركية: سنختار مرشحنا للرئاسة بالتوافق والحوار

أكد زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلتشدار أوغلو، أن تحالف المعارضة في تركيا "تحالف الأمة" سيختار مرشحه لانتخابات الرئاسة القادمة بعد مداولات داخلية، نافياً في الوقت ذاته تصريحات أحد أقرب مساعديه بأنه سيكون مرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونقلت صحيفة "سوزجو SÖZCÜ" عن كيلتشدار أوغلو في تصريحات خاصة لها قوله "نحن، تحالف الأمة، سنخوض الانتخابات الرئاسية مع أحزاب المعارضة الأخرى، لذلك، فإن الإعلان عن هذا أو ذاك الشخص ليكون مرشحاً دون استشارتهم، أو دون موافقتهم، أو دون قرار مشترك كان خاطئاً".

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تصريحات زعيم المعارضة جاءت بعد يومين من تصريحٍ لمساعده ونائبه في حزب الشعب الجمهوري، بولنت كوش أوغلو، قال فيها إنّ كيلتشدار أوغلو هو "مرشحنا الرئاسي في حزب الشعب الجمهوري"، وعلق كيلتشدار أوغلو على هذا التصريح بقوله "سمعت ذلك بحزن".

مكونات تحالف الأمة

كذلك امتنع رئيس حزب الشعب الجمهوري عن إعلان ترشحه المحتمل للانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن مرشح المعارضة يجب أن يتم تحديده من قبل مكونات تحالف الأمة، وهي حزب الشعب الجمهوري، وحزب الخير، وحزب السعادة، والحزب الديمقراطي، وسط تأكيدات بأن حزب المستقبل وحزب الديمقراطية والتقدم (بزعامة أحمد داود أوغلو وعلي باباجان على التوالي) يعتزمان أيضاً التعاون مع تحالف الأمة.

وأثارت تصريحات كوش أوغلو جدلاً حول من يجب أن يكون مرشح تحالف الأمة، فأكد كوراي أيدين، العضو البارز في حزب الخير، على أنهم يودون رؤية زعيمة حزب الخير ميرال أكشنار مرشحة للرئاسة.

تخوض تركيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في يونيو 2023، وأعلن تحالف الشعب (حزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية الحاكم) في وقت سابق أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيكون مرشح التحالف في الانتخابات القادمة.