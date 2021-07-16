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العثور على الطائرة الروسية "المفقودة" في سيبيريا.. ونجاة الركاب

A handout photo provided on April 2, 2012 by the Russian Emergencies Ministry's Tyumen Regional Department shows rescuers and investigators working at the crash site of a French-Italian made ATR-72 passenger plane of private Russian airline UTair, some 45 km (28 miles) from the western Siberian city of Tyumen. Thirty-one people were killed today when a passenger plane crashed moments after take-off in an oil-rich Siberian region in the latest accident to hit Russia's crisis-prone aviation industry. AFP PHOTO / RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY -- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS--
من حادث سقوط طائرة في 2012 في سيبيريا (أرشيفية)
طيران

العثور على الطائرة الروسية "المفقودة" في سيبيريا.. ونجاة الركاب

كانت الطائرة، وهي من طراز "إيه إن-28"، تقوم برحلة في منطقة تومسك في سيبيريا

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دبي – العربية.نت

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أعلنت السلطات الروسية، الجمعة، العثور على طائرة ركاب صغيرة كانت قد اختفت في وقت سابق من اليوم عن الرادار فوق سيبيريا.

وكان قد فُقد الاتصال بطائرة ركاب روسية من طراز "إيه إن-28" على متنها 17 شخصاً، كانت تقوم برحلة، الجمعة، في منطقة تومسك في سيبيريا.

من مطار تومسك (أرشيفية)
من مطار تومسك (أرشيفية)

وقالت وزارة الطوارئ، إنه تم العثور على الطائرة والـ19 شخصاً الذين كانوا على متن الطائرة، بمن فيهم الطاقم، وجميعهم على قيد الحياة، مضيفةً أن الطائرة تعرضت لحادث أثناء محاولة الهبوط.

وكانت وزارة الطوارئ قد أطلقت عمليات للبحث عن الطائرة المفقودة في منطقة تومسك، شاركت 4 مروحيات.

يذكر أن "آن -28" هي طائرة قصيرة المدى بمحرك توربيني صغير بتصميم سوفيتي تستخدمها العديد من شركات النقل الصغيرة في جميع أنحاء روسيا وبعض البلدان الأخرى.

طائرة من طراز
طائرة من طراز

والطائرة التي عُثر عليها اليوم بعد اختفائها لفترة مملوكة لخطوط "سيلا" المحلية وكانت تحلق من بلدة كيدروفوي إلى تومسك.

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ولم يبلغ طاقم الطائرة عن أي مشكلات قبل اختفائها، حسب قول المسؤولين. لكن شريحة الطوارئ على متن الطائرة نشطت، ما أشار إلى أنها إما أجبرت على الهبوط اضطراريا أو تحطمت.

يأتي حادث الطائرة اليوم بعد 10 أيام على تحطم طائرة روسية أخرى أثناء الاستعداد للهبوط خلال طقس سيئ على شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى لروسيا، ما أسفر عن مقتل كل ركابها البالغ عددهم 28 شخصاً. ومازال التحقيق في تحطم الطائرة "آن-26" جارياً.

وتحسنت معايير سلامة الطيران الروسية في الأعوام القليلة الماضية، لكن الحوادث، لا سيما المتعلقة بالطائرات العتيقة في المناطق النائية شائعة.

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