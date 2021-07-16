العثور على الطائرة الروسية "المفقودة" في سيبيريا.. ونجاة الركاب

أعلنت السلطات الروسية، الجمعة، العثور على طائرة ركاب صغيرة كانت قد اختفت في وقت سابق من اليوم عن الرادار فوق سيبيريا.

وكان قد فُقد الاتصال بطائرة ركاب روسية من طراز "إيه إن-28" على متنها 17 شخصاً، كانت تقوم برحلة، الجمعة، في منطقة تومسك في سيبيريا.

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وقالت وزارة الطوارئ، إنه تم العثور على الطائرة والـ19 شخصاً الذين كانوا على متن الطائرة، بمن فيهم الطاقم، وجميعهم على قيد الحياة، مضيفةً أن الطائرة تعرضت لحادث أثناء محاولة الهبوط.

وكانت وزارة الطوارئ قد أطلقت عمليات للبحث عن الطائرة المفقودة في منطقة تومسك، شاركت 4 مروحيات.

يذكر أن "آن -28" هي طائرة قصيرة المدى بمحرك توربيني صغير بتصميم سوفيتي تستخدمها العديد من شركات النقل الصغيرة في جميع أنحاء روسيا وبعض البلدان الأخرى.

والطائرة التي عُثر عليها اليوم بعد اختفائها لفترة مملوكة لخطوط "سيلا" المحلية وكانت تحلق من بلدة كيدروفوي إلى تومسك.

ولم يبلغ طاقم الطائرة عن أي مشكلات قبل اختفائها، حسب قول المسؤولين. لكن شريحة الطوارئ على متن الطائرة نشطت، ما أشار إلى أنها إما أجبرت على الهبوط اضطراريا أو تحطمت.

يأتي حادث الطائرة اليوم بعد 10 أيام على تحطم طائرة روسية أخرى أثناء الاستعداد للهبوط خلال طقس سيئ على شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى لروسيا، ما أسفر عن مقتل كل ركابها البالغ عددهم 28 شخصاً. ومازال التحقيق في تحطم الطائرة "آن-26" جارياً.

وتحسنت معايير سلامة الطيران الروسية في الأعوام القليلة الماضية، لكن الحوادث، لا سيما المتعلقة بالطائرات العتيقة في المناطق النائية شائعة.