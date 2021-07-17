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البرلمان التركي يعيد نائباً معارضاً تم تجريده من مقعده وسجنه

Peoples' Democratic Party (HDP) former member of parliament Omer Faruk Gergerlioglu (R) gestures as he speaks during a press conference after being released from the Sincan Prison, in Ankara, on July 6, 2021. A Turkish court on July 6, 2021 ordered the release of a pro-Kurdish opposition politician who had been in prison since April on terror-related charges, local media and his family said. Omer Faruk Gergerlioglu, an outspoken rights defender from the Peoples' Democratic Party (HDP), was handed a two-and-a-half-year prison sentence in April for spreading terrorist propaganda online over a post he shared in 2016 before he was elected an MP.
النائب عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو عندما تم إطلاق سراحه (أرشيفية)
أردوغان وحزبه

البرلمان التركي يعيد نائباً معارضاً تم تجريده من مقعده وسجنه

حكم على عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو في 2018 بالسجن لمدة عامين وستة أشهر بتهمة "نشر دعاية إرهابية"، لكن المحكمة الدستورية العليا اعتبرت مطلع يوليو الحالي أن حقوقه انتهكت

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت 

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أعاد البرلمان التركي الحصانة البرلمانية إلى النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو بعد قرار المحكمة الدستورية العليا الذي قال إن حقوقه انتهكت عندما أدين وجرد من حصانته.

وأعلنت الجمعية العامة للبرلمان التركي إعادة مقعد غيرغيرلي أوغلو البرلماني، وذلك بعدما أرسلت محكمة محلية ملخصاً للإجراءات القانونية إلى وزارة العدل.

وأُدين غيرغيرلي أوغلو عام 2018، وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين وستة أشهر بتهمة "نشر دعاية إرهابية" بعد أن أعاد تغريد مقال إخباري عام 2016 حول دعوة للسلام أطلقها حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

غيرغيرلي أوغلو خلال اعتصام بالبرلمان (أرشيفية)
غيرغيرلي أوغلو خلال اعتصام بالبرلمان (أرشيفية)
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وأكدت محكمة الاستئناف الإدانة، قائلة إنه "يمتلك" و"يضفي الشرعية" على حزب العمال الكردستاني من خلال مشاركة الرابط، الذي تضمن صورة لأعضاء من التنظيم، ثم تم سجنه في أوائل أبريل الماضي بعد إدانته ورفع الحصانة عنه من قبل البرلمان التركي.

لكن غيرغيرلي أوغلو تقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية احتجاجاً على انتهاك حقوقه، ورأت هذه المحكمة في قرارها الصادر في الأول من يوليو أنه تم بالفعل انتهاك حقوق غيرغيرلي أوغلو، وطالبت بالإفراج عنه.

وجاء في قرار المحكمة الدستورية العليا أنه تم انتهاك "حق غيرغيرلي أوغلو في الترشح والمشاركة في الأنشطة السياسية" و"الحق في الحرية الشخصية والأمن" تماشياً مع المادة 67 من الدستور، وبناء عليه أفرِج عنه من السجن في 6 يوليو.

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