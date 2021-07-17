البرلمان التركي يعيد نائباً معارضاً تم تجريده من مقعده وسجنه

أعاد البرلمان التركي الحصانة البرلمانية إلى النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو بعد قرار المحكمة الدستورية العليا الذي قال إن حقوقه انتهكت عندما أدين وجرد من حصانته.

وأعلنت الجمعية العامة للبرلمان التركي إعادة مقعد غيرغيرلي أوغلو البرلماني، وذلك بعدما أرسلت محكمة محلية ملخصاً للإجراءات القانونية إلى وزارة العدل.

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وأُدين غيرغيرلي أوغلو عام 2018، وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين وستة أشهر بتهمة "نشر دعاية إرهابية" بعد أن أعاد تغريد مقال إخباري عام 2016 حول دعوة للسلام أطلقها حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

وأكدت محكمة الاستئناف الإدانة، قائلة إنه "يمتلك" و"يضفي الشرعية" على حزب العمال الكردستاني من خلال مشاركة الرابط، الذي تضمن صورة لأعضاء من التنظيم، ثم تم سجنه في أوائل أبريل الماضي بعد إدانته ورفع الحصانة عنه من قبل البرلمان التركي.

لكن غيرغيرلي أوغلو تقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية احتجاجاً على انتهاك حقوقه، ورأت هذه المحكمة في قرارها الصادر في الأول من يوليو أنه تم بالفعل انتهاك حقوق غيرغيرلي أوغلو، وطالبت بالإفراج عنه.

وجاء في قرار المحكمة الدستورية العليا أنه تم انتهاك "حق غيرغيرلي أوغلو في الترشح والمشاركة في الأنشطة السياسية" و"الحق في الحرية الشخصية والأمن" تماشياً مع المادة 67 من الدستور، وبناء عليه أفرِج عنه من السجن في 6 يوليو.