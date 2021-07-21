.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

طالبان: لن نشن عمليات جديدة خلال الأضحى ونبقى بوضعية الدفاع

Afghan security personnel stand guard along the road amid ongoing fight between Afghan security forces and Taliban fighters in Kandahar on July 9, 2021.
القوات الأفغانية في قندهار خلال معارك مع طالبان مطلع يوليو الحالي
طالبان

طالبان: لن نشن عمليات جديدة خلال الأضحى ونبقى بوضعية الدفاع

في أعياد سابقة، أعلنت الحركة عن هدنة في القتال لكنها واجهت انتقادات لاستخدامها وقف القتال لتعزيز مواقعها وتزويد المقاتلين بالإمدادات

متابع الغاء المتابعة

كابول – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أكدت حركة طالبان، اليوم الأربعاء، أنها لن تقاتل في عطلة عيد الأضحى إلا للدفاع عن النفس، لكنها لم تعلن عن وقف رسمي لإطلاق النار.

وتشن الحركة عمليات عسكرية واسعة في أنحاء أفغانستان سيطرت خلالها على أراض ومعابر حدودية وطوقت مدناً، مع قرب اكتمال انسحاب القوات الأجنبية.

وقال متحدث باسم طالبان لوكالة "فرانس برس": "أستطيع أن أؤكد أننا في وضعية دفاعية خلال العيد"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وبدأت الاحتفالات بعيد الأضحى، الاثنين، في أفغانستان، وستستمر حتى الجمعة.

في أعياد سابقة، أعلنت الحركة عن هدنة في القتال مع القوات الحكومية، ما منح الأفغان مساحة للتنفس وزيارة عائلاتهم بأمان نسبي.

تفحم سيارة إثر سقوط صواريخ أمس قرب القصر الرئاسي في كابول
تفحم سيارة إثر سقوط صواريخ أمس قرب القصر الرئاسي في كابول

لكن الحركة تواجه انتقادات لاستخدامها إعلانات الهدنة لتعزيز مواقعها وتزويد المقاتلين بالإمدادات، ما يسمح لهم بمهاجمة قوات الأمن مع انتهاء الهدنة.

وتأتي تعليقات طالبان غداة إعلان الرئيس أشرف غني في خطاب أن مقاتلي طالبان أثبتوا أن "لا إرادة ولا نية لديهم في إحلال السلام"، فيما المفاوضات بين الجانبين المتحاربين لا تحرز تقدماً يذكر.

وقبل دقائق من إلقائه خطابه، سقطت ثلاثة صواريخ قرب القصر الرئاسي حيث أدى غني صلاة العيد مع كبار المسؤولين. وتبنى تنظيم داعش الهجوم.

ورغم اختلافات عقائدية بينهما، يُتهم داعش، الأصغر حجماً بكثير من طالبان، بالعمل كوكيل للحركة، وخصوصاً في هجمات تستهدف موظفي الحكومة المدنيين.

وفد طالبان في المفاوضات في الدوحة
  • وفد طالبان في المفاوضات في الدوحة
  • وفد الحكومة الأفغانية في المفاوضات في الدوحة
2 صور
وفد طالبان في المفاوضات في الدوحة
وفد طالبان في المفاوضات في الدوحة
وفد الحكومة الأفغانية في المفاوضات في الدوحة
وفد الحكومة الأفغانية في المفاوضات في الدوحة
باكستان: لا دليل على خطف ابنة السفير الأفغاني العرب والعالم باكستان: لا دليل على خطف ابنة السفير الأفغاني

في سياق متصل، دعت نحو 15 بعثة دبلوماسية في أفغانستان هذا الأسبوع إلى "إنهاء عاجل" لهجوم طالبان الذي يتعارض مع ما تعلنه الحركة لجهة نيتها التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء النزاع.

وجاءت الدعوة بعد جولة محادثات لم تحقق تقدماً ملموساً في الدوحة في نهاية الأسبوع الماضي بين الجانبين، أمل كثيرون أنها ستطلق عملية السلام المتعثرة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أصدر زعيم طالبان هبة الله أخوند زاده بياناً قال فيه إنه "يؤيد بشدة" تسوية سياسية "رغم التقدم والانتصارات العسكرية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
يحمي قلبك ويقي من أمراض عديدة.. هذا أفضل مشروب على وجه الأرض يحمي قلبك ويقي من أمراض عديدة.. هذا أفضل مشروب على وجه الأرض
تبعات كورونا.. هل تلاشت الخطوط الفاصلة بين العمل والحياة الشخصية؟ تبعات كورونا.. هل تلاشت الخطوط الفاصلة بين العمل والحياة الشخصية؟
الأكثر قراءة
"ليس سحرا أسود".. طبيب ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها الصحية
السعودية تقرر تمديد الإقامات والتأشيرات دون مقابل للمتأثرين بحظر السفر السعودية تقرر تمديد الإقامات والتأشيرات دون مقابل للمتأثرين بحظر السفر
هذا الطعام اللذيذ سلاح ذو حدين لمرضى السكري هذا الطعام اللذيذ سلاح ذو حدين لمرضى السكري
بعد 30 عاماً من الغياب.. شريهان تعود للمسرح بهذا العمل بعد 30 عاماً من الغياب.. شريهان تعود للمسرح بهذا العمل
إصدار أول حكم بالسجن بحق أحد المتهمين في اقتحام الكونغرس إصدار أول حكم بالسجن بحق أحد المتهمين في اقتحام الكونغرس
دراسة أميركية تكشف: وفيات كورونا أعلى بـ10 مرات في هذا البلد دراسة أميركية تكشف: وفيات كورونا أعلى بـ10 مرات في هذا البلد
قبل أن تذهب
قتلى وجرحى في مواجهات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين المتضامين مع احتجاجات الأحواز
قتلى وجرحى في مواجهات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين المتضامين مع احتجاجات الأحواز
اكتشف المزيد